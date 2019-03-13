Mai Thu Huyền được chồng tổ chức sinh nhật tuổi 40 hoành tráng trên nhà hàng thuyền buồm

Mai Thu Huyền khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi đăng tải loạt ảnh được chụp trong tiệc sinh nhật sang chảnh ở tuổi 40.

Mới đây, diễn viên Mai Thu Huyền đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp trong tiệc sinh nhật tuổi 40. Người đẹp diện bộ váy dài chấm gót, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn khoe được vẻ đẹp tràn đầy sức sống. Được biết, buổi tiệc do ông xã nữ diễn viên đứng ra tổ chức, địa điểm là một nhà hàng du thuyền sang trọng ở TP.HCM.

Tại buổi tiệc, người đẹp Những ngọn nến trong đêm lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên chồng và hai con, gia đình và bạn bè. "Happy my birthaday. Mai Thu Huyền xin cảm ơn mẹ, các cô, các dì, các anh chị em bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và những người thân đã đến tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 20. Mai Thu Huyền cũng xin cảm ơn tất cả các bạn bè gần xa, fans đã gửi những món quà và lời chúc mừng ý nghĩa cho Huyền", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Diễn viên Mai Thu Huyền hạnh phúc bên chồng con trong tiệc sinh nhật tuổi 40 - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống ấm êm bên người chồng cưng chiều vợ con hết mực - Ảnh: FBNV

Dù đã ở tuổi 40 nhưng Mai Thu Huyền vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên chụp ảnh bên mẹ - Ảnh: FBNV

Mai Thu Huyền được xem là một trong những nghệ sĩ có sự nghiệp thành đạt và cuộc sống hôn nhân viên mãn nhất showbiz. Trái ngược với những vai diễn có số phận buồn, ngoài đời Mai Thu Huyền có gia đình êm ấm với hai con đủ nếp đủ tẻ. Nhiều năm sau khi kết hôn, ông xã doanh nhân vẫn cưng chiều người đẹp hết mực khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ngắm loạt ảnh hạnh phúc của gia đình Mai Thu Huyền dịp đầu năm mới Nhân dịp đầu xuân năm mới, Mai Thu Huyền đã chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc bên gia đình thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mai-thu-huyen-duoc-chong-to-chuc-sinh-nhat-tuoi-40-hoanh-trang-tren-nha-hang-thuyen-buom-318221.html