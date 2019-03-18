Ốc Thanh Vân chia sẻ hình ảnh tươi tắn bên Mai Phương sau 7 tháng điều trị ung thư khiến nhiều người vui mừng.

Mới đây, MC Ốc Thanh Vân đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh hẹn hò cùng diễn viên Mai Phương tại một nhà hàng ở TP.HCM. Cả hai ghi lại nhiều khoảnh khắc ý nghĩa cùng những đồng nghiệp thân thiết như MC Trấn Thành, NSND Hồng Vân, ca sĩ Hari Won...

Có thể thấy, thần sắc của Mai Phương đã tươi tắn hơn trước rất nhiều. Cô ăn mặc giản dị, để tóc ngắn và tươi cười khi chụp ảnh cùng đàn chị. Nếu nhìn qua, khó có thể nhận ra Mai Phương đang trong quá trình điều trị ung thư phổi. Nhờ ăn uống tốt nên cô cũng tăng cân và đầy đặn trở lại. Điều này khiến MC Ốc Thanh Vân vô cùng vui mừng cho bà mẹ đơn thân.

Mai Phương rạng rỡ đi ăn cùng Ốc Thanh Vân - Ảnh: FBNV

Khó ai nhận ra Mai Phương vẫn đang điều trị ung thư - Ảnh: FBNV

Ốc Thanh Vân tranh thủ chụp ké vài tấm ảnh khoe nhan sắc tươi tắn - Ảnh: FBNV

Giữa showbiz ồn ào, MC Ốc Thanh Vân và Mai Phương đã xây dựng nên tình chị em đầy xúc động. Trong suốt khoảng thời gian Mai Phương nằm viện, chính Ốc Thanh Vân đã chạy vạy khắp nơi để kêu gọi quyên góp từ các mạnh thường quân. Ngoài ra, nữ MC cũng trấn an tinh thần cho con gái Mai Phương rất nhiều, đồng thời giúp bé đi học trở lại ở trường quốc tế. Tình cảm của đàn chị từng khiến Mai Phương nhiều lần rơi nước mắt vì cảm động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mai-phuong-tuoi-tan-hoi-ngo-dong-nghiep-sau-7-thang-dieu-tri-ung-thu-318755.html