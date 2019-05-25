Lý Nhã Kỳ lên tiếng về chiêu trò tại Cannes, Vũ Khắc Tiệp bóng gió: ‘Gần 50 tuổi mà cứ hơn thua, ghen tỵ với đàn em’

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã trả lời truyền thông về những ồn ào tại Cannes và ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng.

Là một trong những nghệ sĩ Việt thường xuyên tham dự LHP Cannes với tư cách khách mời, Lý Nhã Kỳ luôn khiến người hâm mộ tự hào mỗi khi sải bước trên thảm đỏ. Sau những ồn ào tại Cannes 2019 vừa qua, Lý Nhã Kỳ đã nêu ra quan điểm của mình trước những chiêu trò đánh bóng tên tuổi của nghệ sĩ cũng như việc mua vé để tham dự Cannes. Lý Nhã Kỳ không đồng tình với việc tạo scandal trên thảm đỏ Cannes - Ảnh: Internet Lý Nhã Kỳ cho rằng việc mua vé để được xuất hiện tại Cannes là cách đầu tư ngốc nghếch. Bên cạnh đó, người đẹp còn bày tỏ thái độ không đồng tình với việc cố tình tạo scandal trên thảm đỏ để thu hút sự chú ý: “Nghệ sĩ đến với Cannes hãy giữ lại cho mình, cho khán giả hình ảnh “sạch”, đừng vội vã đốt cháy giai đoạn mong nổi tiếng mà biến mình thành một hiện tượng mạng xã hội, đừng "mắc bẫy" hào quang bằng những trò... lố!”.

Mặc dù câu trả lời của Lý Nhã Kỳ không đề cập trực tiếp đến Ngọc Trinh, nhưng nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang ám chỉ “Nữ hoàng nội y” sau những ồn ào về phong cách hở bạo của cô nàng. Ngọc Trinh và bộ cánh gây tranh cãi suốt những ngày qua - Ảnh: Internet Ngay khi thấy “gà cưng” bị “đá xéo”, Vũ Khắc Tiệp đã lập tức bóng gió: “Sao cô Nhàn vẫn còn ung dung ngoài này vậy? Gần 50 tuổi rồi mà cứ hơn thua, ghen tỵ với đàn em. Năm nào Nhàn cũng lên báo đả kích một đàn em. Sống vậy khổ thế! Nói bạn ấy ăn chay đi”.

Người chị em thân thiết của Ngọc Trinh – Phượng Chanel cũng được dịp “tung hứng” với Vũ Khắc Tiệp: “Vũ Khắc Tiệp, tính xấu ăn gì vẫn xấu! Mà có làm gì cho đời đâu, đi từ thiện cũng loanh quanh vài xu rồi chụp hình gửi cho báo. Ngọc Trinh đi từ thiện mỗi tháng hàng trăm triệu có mấy khi nói gì đâu”. Vũ Khắc Tiệp và Phượng Chanel không ngừng bóng gió về 'cô Nhàn' - Ảnh: Internet Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra “cô Nhàn” mà Vũ Khắc Tiệp và Phượng Chanel nhắc đến chính là nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ bởi tên thật của cô là Trần Thị Thanh Nhàn. Vũ Khắc Tiệp liên tục lên tiếng bênh vực 'gà cưng' - Ảnh: Internet Đây không phải là lần đầu tiên Vũ Khắc Tiệp lên tiếng bảo vệ Ngọc Trinh giữa những ồn ào thị phi showbiz. Anh chàng từng công khai chỉ trích những kẻ dám “nói xấu” chân dài của mình ngay trên mạng xã hội bằng những ngôn từ có phần nặng nề và mang tính công kích cá nhân.

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