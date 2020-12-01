Ly hôn đã lâu, Tim và Trương Quỳnh Anh bất ngờ khoe ảnh rạng rỡ 'như chưa hề có cuộc chia tay'

Động thái mới đây của Tim và Trương Quỳnh Anh thu hút sự chú ý của mọi người. Dân mạng tiếp tục suy đoán về mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Tim và Trương Quỳnh Anh từng được mệnh danh là đôi "trai tài, gái sắc" của làng giải trí Việt. Chuyện tình yêu của vợ chồng nghệ sĩ cũng tốn không ít giấy mực của truyền thông. Sau nhiều lần "hợp tan", cuối cùng đến năm 2017, cặp đôi thông báo đã chính thức ly hôn dù có chung một cậu con trai kháu khỉnh tên Sushi.

Thời điểm mới "đường ai nấy đi", Trương Quỳnh Anh và Tim vẫn sống chung một nhà vì con trai. Nhưng sau đó nữ ca sĩ thông báo dọn đi để cho cả hai không gian riêng.

Con trai chung của Tim và Trương Quỳnh Anh cao lớn và điển trai - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Tim đăng tải loạt ảnh trang trí đón Noel. Điều đáng nói là sự xuất hiện của vợ cũ Trương Quỳnh Anh bên cạnh hai bố con. "Tái hợp" với mẹ của con trai trong cùng một khung ảnh, nam ca sĩ chú thích "chụp chung với nhà tài trợ cây thông".

Theo chia sẻ, ca sĩ Trương Quỳnh Anh đến nhà chồng cũ và tặng cây thông Noel - Ảnh: Internet

Đặc biệt, trong một khoảnh khắc khác khi chụp chung với quý tử đầu lòng, Trương Quỳnh Anh còn đặt tay lên vai Tim khá thoải mái.

Bức ảnh gia đình đủ 3 thành viên nhà Tim và Trương Quỳnh Anh hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng nhau nuôi dạy con trai chung. Về chuyện tình cảm, Trương Quỳnh Anh kín tiếng hơn và chưa có chia sẻ gì mới trong vấn đề này. Ca sĩ Tim cũng tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp. Anh vướng một vài tin đồn hẹn hò nhưng đều phủ nhận sau đó.

Lâu lắm Kim Hiền mới khoe chồng Việt kiều thế này và được dân mạng khen hết lời Đây là lần hiếm hoi diễn viên Kim Hiền khoe ảnh ông xã lên mạng. Dù bận rộn nhưng chồng nữ diễn viên vẫn dành thời gian chơi với con gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-hon-da-lau-tim-va-truong-quynh-anh-bat-ngo-khoe-anh-rang-ro-nhu-chua-he-co-cuoc-chia-tay-388736.html