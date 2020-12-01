Vợ Dương Khắc Linh 'dở khóc dở cười' khi bị chồng bỏ quên tận 2 lần, thậm chí còn quên cả con

Sara Lưu - vợ Dương Khắc Linh khiến cư dân mạng không nhịn được cười khi kể chuyện bị ông xã bỏ quên ngoài đường tận hai lần.
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Trên trang cá nhân, Sara Lưu khiến dân mạng cười thích thú khi chia sẻ clip quay cảnh nhạc sĩ Dương Khắc Linh lái ô tô quay đầu lại đón vợ. Theo chia sẻ, đây không phải lần đầu vợ Dương Khắc Linh bị chồng bỏ quên ngoài đường vì đãng trí.
Cô còn hài hước tiết lộ, đôi khi vợ chồng nam nhạc sĩ đình đám còn quên cả hai con song sinh: "Yêu đương thế đấy. Vợ đẻ nhưng chồng mới là người bị não cá vàng, bỏ quên vợ lần thứ 2. Thỉnh thoảng 2 vợ chồng còn quên mất là có 2 thằng cu trong nhà luôn á".
Bài đăng của Sara Lưu ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng. Mọi người thi nhau chọc ghẹo ông bố hai con: "Tối nay cho ông Linh ôm gối ngủ ngoài cửa ngay cho trí nhớ tăng lên", "Hên chưa hỏi cô là ai", "Hên chưa quên hẳn", "Thật sự luôn hả anh Linh"...
Dương Khắc Linh và Sara Lưu đang trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi khi hai con song sinh ra đời, nhưng cặp đôi vẫn chăm sóc các con rất tốt.