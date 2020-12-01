Vợ Dương Khắc Linh 'dở khóc dở cười' khi bị chồng bỏ quên tận 2 lần, thậm chí còn quên cả con

Trên trang cá nhân, Sara Lưu khiến dân mạng cười thích thú khi chia sẻ clip quay cảnh nhạc sĩ Dương Khắc Linh lái ô tô quay đầu lại đón vợ. Theo chia sẻ, đây không phải lần đầu vợ Dương Khắc Linh bị chồng bỏ quên ngoài đường vì đãng trí.

Bà mẹ bỉm sữa không nhịn được cười khi đứng từ xa quay clip, cô còn hài hước hỏi ông xã 'quên gì đấy' - Ảnh: Internet

Sau khi lên xe, vợ chồng nghệ sĩ còn chọc ghẹo nhau hài hước khiến dân mạng thích thú vì quá đáng yêu - Ảnh: Internet

Cô còn hài hước tiết lộ, đôi khi vợ chồng nam nhạc sĩ đình đám còn quên cả hai con song sinh: "Yêu đương thế đấy. Vợ đẻ nhưng chồng mới là người bị não cá vàng, bỏ quên vợ lần thứ 2. Thỉnh thoảng 2 vợ chồng còn quên mất là có 2 thằng cu trong nhà luôn á".