Hí hửng đăng ảnh du lịch, Vũ Khắc Tiệp bị mỉa mai: 'Khéo lại cách ly như trước thì hết năm'

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường, dân mạng cảnh báo Vũ Khắc Tiệp khi thấy anh khoe ảnh đi du lịch.
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Ít giờ trước, Vũ Khắc Tiệp gây chú ý khi chia sẻ ảnh ngồi máy bay đi du lịch nhân dịp tháng sinh nhật. Trong ảnh, ông bầu họ Vũ diện đồ trẻ trung và mang khẩu trang đúng quy định.
Bạn thân Ngọc Trinh còn đăng kèm dòng trạng thái vô cùng hào hứng: "Chào tháng 12! Chào chàng trai Nhân Mã ngây thơ. Mở đầu tháng bằng một chuyến đi cùng... Tháng 12 luôn đặc biệt, thú vị".
Bức ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người chúc Vũ Khắc Tiệp có chuyến đi thú vị, vui vẻ và tung thật nhiều clip du lịch. Tuy nhiên trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, dân mạng khuyên anh nên cẩn thận.
"Coi chừng lại bay vào chỗ có người nhiễm Covid lại cách ly tiếp", "Khéo lại cách ly như trước thì hết năm", "Cẩn thận kẻo cách ly phát nữa nhé", "Đợt này có bị cách ly tiếp không anh? Lo cho idol của em quá!", "Liệu lần này anh trai có lại đăng quang đại sứ cách ly?", "Chàng trai vàng trong làng cách ly đây. Chạy ngay đi trước khi hi"... một vài ý kiến của dân mạng.
Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Vũ Khắc Tiệp được mệnh danh là "gương mặt vàng trong làng cách ly". Cụ thể, anh đã trải qua 5 lần cách ly với khoảng hơn 70 ngày.