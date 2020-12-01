Hí hửng đăng ảnh du lịch, Vũ Khắc Tiệp bị mỉa mai: 'Khéo lại cách ly như trước thì hết năm'

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường, dân mạng cảnh báo Vũ Khắc Tiệp khi thấy anh khoe ảnh đi du lịch.

Ít giờ trước, Vũ Khắc Tiệp gây chú ý khi chia sẻ ảnh ngồi máy bay đi du lịch nhân dịp tháng sinh nhật. Trong ảnh, ông bầu họ Vũ diện đồ trẻ trung và mang khẩu trang đúng quy định.

Bạn thân Ngọc Trinh còn đăng kèm dòng trạng thái vô cùng hào hứng: "Chào tháng 12! Chào chàng trai Nhân Mã ngây thơ. Mở đầu tháng bằng một chuyến đi cùng... Tháng 12 luôn đặc biệt, thú vị".

Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh đi du lịch mừng tháng sinh nhật. Anh bị nhắc nhở cẩn thận vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp - Ảnh: FB

Bức ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người chúc Vũ Khắc Tiệp có chuyến đi thú vị, vui vẻ và tung thật nhiều clip du lịch. Tuy nhiên trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, dân mạng khuyên anh nên cẩn thận.

"Coi chừng lại bay vào chỗ có người nhiễm Covid lại cách ly tiếp", "Khéo lại cách ly như trước thì hết năm", "Cẩn thận kẻo cách ly phát nữa nhé", "Đợt này có bị cách ly tiếp không anh? Lo cho idol của em quá!", "Liệu lần này anh trai có lại đăng quang đại sứ cách ly?", "Chàng trai vàng trong làng cách ly đây. Chạy ngay đi trước khi hi"... một vài ý kiến của dân mạng.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, 'gương mặt vàng trong làng cách ly' gọi tên Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Vũ Khắc Tiệp được mệnh danh là "gương mặt vàng trong làng cách ly". Cụ thể, anh đã trải qua 5 lần cách ly với khoảng hơn 70 ngày.

Vợ Dương Khắc Linh 'dở khóc dở cười' khi bị chồng bỏ quên tận 2 lần, thậm chí còn quên cả con Sara Lưu - vợ Dương Khắc Linh khiến cư dân mạng không nhịn được cười khi kể chuyện bị ông xã bỏ quên ngoài đường tận hai lần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hi-hung-dang-anh-du-lich-vu-khac-tiep-bi-mia-mai-kheo-lai-cach-ly-nhu-truoc-thi-het-nam-388713.html