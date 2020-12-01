Lâu lắm Kim Hiền mới khoe chồng Việt kiều thế này và được dân mạng khen hết lời

Hậu trường 01/12/2020 16:21

Đây là lần hiếm hoi diễn viên Kim Hiền khoe ảnh ông xã lên mạng. Dù bận rộn nhưng chồng nữ diễn viên vẫn dành thời gian chơi với con gái.

Trên trang cá nhân, diễn viên Kim Hiền vừa đăng ảnh đời thường của gia đình lên trang cá nhân. Đây là lần hiếm hoi nàng "Út Ráng" đăng ảnh ông xã Việt kiều lên mạng xã hội.

Trong ảnh, doanh nhân Andy đang cùng con gái làm bánh. Dù bận rộn nhưng chồng Kim Hiền vẫn dành thời gian cho con gái cưng. Anh được khen là ông bố tâm lý, yêu chiều ái nữ.

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Kim Hiền hào hứng khoe ông xã đang hướng dẫn con gái làm bánh tại nhà - Ảnh: FB
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Bức ảnh chứng minh cuộc sống bình yên của nàng 'Út Ráng' tại Mỹ - Ảnh: FB

Kim Hiền chia sẻ: "Con nít thời nay, chơi bán đồ hàng như mình cũng có mọi người à, nhưng các bé vẫn thích thực tế hơn, nhờ gia đình mẹ Oliver sát nhà hay làm bánh cho các bé, thế là Yvona chỉ muốn tự làm và ăn ở nhà!".

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Chồng Kim Hiền hào hứng khoe thành quả làm bánh cùng con gái cưng - Ảnh: FB

Kim Hiền từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và làm mẹ đơn thân. May mắn là hạnh phúc đã nhanh chóng mỉm cười với nữ diễn viên khi cô gặp được người yêu thương mình thật lòng.

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Sau thời gian chịu nỗi đau mất mẹ, cô đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống - Ảnh: FB

Năm 2014, nữ diễn viên "Hương phù sa" quyết định sang Mỹ định cư cùng doanh nhân Andy. Cô đưa cả con trai Sonic sang nước ngoài sống cùng. Dù không chung dòng máu, nhưng tình cảm chân thành của chồng Việt kiều dành cho cậu bé khiến Kim Hiền cảm thấy ấm lòng. Cô và chồng thứ hai có thêm 1 cô con gái nhỏ tên Yvona.

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