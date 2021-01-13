Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng chồng cũ Như Quỳnh vẫn có mặt để đưa tiễn bố vợ cũ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngày 5/1, ca sĩ Như Quỳnh đau lòng báo tin bố ruột là ông Lê Văn Chánh đã qua đời tại Mỹ. Ông ra đi vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 82 tuổi. Việc bố ruột qua đời là nỗi mất mát vô cùng lớn với nữ ca sĩ hải ngoại. Bởi lúc sinh thời, ông là người động viên và ủng hộ Như Quỳnh hết mình trong hoạt động nghệ thuật.

Như Quỳnh xúc động phát biểu tại đám tang - Ảnh: FB

Hình ảnh nữ ca sĩ kề cận bên đấng sinh thành những ngày cuối đời - Ảnh: Internet

Sáng 12/1 (theo giờ địa phương), lễ tang của bố Như Quỳnh đã diễn ra tại Mỹ. Vì tình hình dịch bệnh nên nghệ sĩ đến viếng ông rất hạn chế.

Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh chia sẻ hình ảnh đến viếng bố đồng nghiệp. Đáng chú ý là trong loạt ảnh được đăng tải có sự xuất hiện của chồng cũ Như Quỳnh. Không chỉ vậy, anh còn để tang ông như người thân trong gia đình.

Bạn bè đến viếng bố nữ ca sĩ, theo thứ tự từ trái sang phải: Lay Minh, Hương Thuỷ, Trúc Lam, Như Quỳnh, chồng cũ Như Quỳnh, Trizzie Phương Trinh, Trúc Linh, Loan Châu - Ảnh: FB

Dù được Bằng Kiều khuyên không nên đến chỗ đông người nhưng Trizzie Phương Trinh vẫn quyết đến tiễn bố Như Quỳnh - Ảnh: FB

Theo một vài thông tin hiếm hoi được tiết lộ, chồng cũ Như Quỳnh là kỹ sư không lưu. Cặp đôi chia tay vào năm 2015 khi đã có một cô con gái chung tên Melody Đông Nghi. Tuy đã "đường ai nấy đi" nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

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