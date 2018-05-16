Loạt sao Việt lên tiếng động viên Phạm Anh Khoa, bất ngờ nhất là câu nói của Tăng Thanh Hà

Giữa scandal gạ tình, quấy rối tình dục đồng nghiệp gây xôn xao dư luận, chiều qua (15/5) Phạm Anh Khoa đã mở cuộc họp báo để làm rõ sự việc. Tại đây, nam ca sĩ đã chính thức gửi lời xin lỗi đến Phạm Lịch, Nga My, gia đình cùng những người tố anh gạ tình.

Đặc biệt, Phạm Anh Khoa cũng nhận lỗi và rút lại phát ngôn gây “bão” dư luận thời gian qua: “Trong showbiz, vỗ mông nhau cũng là cách chào hỏi”.