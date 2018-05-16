Loạt sao Việt lên tiếng động viên Phạm Anh Khoa, bất ngờ nhất là câu nói của Tăng Thanh Hà

Hậu trường 16/05/2018 11:04

Lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa trong buổi họp báo chiều qua (15/5) đã được nhiều sao Việt ghi nhận. Ngay sau đó hàng loạt nghệ sĩ như Xuân Lan, Khánh Thi, Tăng Thanh Hà, Lý Quí Khánh... cũng lên tiếng, mong dư luận bao dung cho lỗi lầm của nam rocker.

Giữa scandal gạ tình, quấy rối tình dục đồng nghiệp gây xôn xao dư luận, chiều qua (15/5) Phạm Anh Khoa đã mở cuộc họp báo để làm rõ sự việc. Tại đây, nam ca sĩ đã chính thức gửi lời xin lỗi đến Phạm Lịch, Nga My, gia đình cùng những người tố anh gạ tình.

Đặc biệt, Phạm Anh Khoa cũng nhận lỗi và rút lại phát ngôn gây “bão” dư luận thời gian qua: “Trong showbiz, vỗ mông nhau cũng là cách chào hỏi”.

Loạt sao Việt lên tiếng động viên Phạm Anh Khoa, bất ngờ nhất là câu nói của Tăng Thanh Hà - Ảnh 1
Phạm Anh Khoa tại buổi họp báo mới đây - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được lời xin lỗi của nam rocker, Phạm Lịch đã chấp nhận và mong anh biết sai mà thay đổi. Ngoài ra, trên mạng xã hội, nhiều tên tuổi trong làng giải trí Việt cũng lên tiếng ghi nhận lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa. Không ít người còn kêu gọi dư luận hãy cho anh cơ hội để quay đầu làm lại.

Loạt sao Việt lên tiếng động viên Phạm Anh Khoa, bất ngờ nhất là câu nói của Tăng Thanh Hà - Ảnh 2
MC Phan Anh cho rằng Phạm Anh Khoa đã biết sai và nhận lỗi một cách thành tâm - Ảnh: FBNV
Loạt sao Việt lên tiếng động viên Phạm Anh Khoa, bất ngờ nhất là câu nói của Tăng Thanh Hà - Ảnh 3
Siêu mẫu Xuân Lan hi vọng mọi người sẽ rộng lòng bao dung cho Phạm Anh Khoa - Ảnh: FBNV
Loạt sao Việt lên tiếng động viên Phạm Anh Khoa, bất ngờ nhất là câu nói của Tăng Thanh Hà - Ảnh 4
Chia sẻ về vụ việc này, Khánh Thi ghi nhận lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa: 'Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại' - Ảnh: FBNV
Loạt sao Việt lên tiếng động viên Phạm Anh Khoa, bất ngờ nhất là câu nói của Tăng Thanh Hà - Ảnh 5
Lý Quí Khánh kêu gọi mọi người hãy tha thứ cho Phạm Anh Khoa để anh có cơ hội sửa sai - Ảnh: FBNV
Loạt sao Việt lên tiếng động viên Phạm Anh Khoa, bất ngờ nhất là câu nói của Tăng Thanh Hà - Ảnh 6
Danh hài Thu Trang cũng lên tiếng trước lời xin lỗi chân thành của nam rocker - Ảnh: FBNV

Loạt sao Việt lên tiếng động viên Phạm Anh Khoa, bất ngờ nhất là câu nói của Tăng Thanh Hà - Ảnh 7

Loạt sao Việt lên tiếng động viên Phạm Anh Khoa, bất ngờ nhất là câu nói của Tăng Thanh Hà - Ảnh 8
Trong khi đó, Tăng Thanh Hà là một người bạn rất thân với bà xã Phạm Anh Khoa lại chia sẻ nguyên văn lời xin lỗi của nam rocker kèm lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: Trưởng thành là có thể xin lỗi và thừa nhận bạn sai, vì bạn biết rằng những sai lầm đó không quyết định con người bạn” - Ảnh: FBNV

Clip vợ Phạm Anh Khoa buồn bã khi có mặt tại họp báo của chồng.

 

Sau lời xin lỗi, Phạm Anh Khoa thừa nhận: 'Bao nhiêu năm, hôm nay mới học cách làm một người đàn ông'

Sau lời xin lỗi, Phạm Anh Khoa thừa nhận: 'Bao nhiêu năm, hôm nay mới học cách làm một người đàn ông'

Sau khi tổ chức họp báo xin lỗi, trên trang cá nhân Phạm Anh Khoa viết tâm thư. Đồng thời, nam ca sĩ thừa nhận: "Sau bao nhiêu năm làm nghề, hôm nay mới học cách làm một người đàn ông".

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