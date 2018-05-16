Loạt sao Việt lên tiếng động viên Phạm Anh Khoa, bất ngờ nhất là câu nói của Tăng Thanh Hà

Lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa trong buổi họp báo chiều qua (15/5) đã được nhiều sao Việt ghi nhận. Ngay sau đó hàng loạt nghệ sĩ như Xuân Lan, Khánh Thi, Tăng Thanh Hà, Lý Quí Khánh... cũng lên tiếng, mong dư luận bao dung cho lỗi lầm của nam rocker.
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Giữa scandal gạ tình, quấy rối tình dục đồng nghiệp gây xôn xao dư luận, chiều qua (15/5) Phạm Anh Khoa đã mở cuộc họp báo để làm rõ sự việc. Tại đây, nam ca sĩ đã chính thức gửi lời xin lỗi đến Phạm Lịch, Nga My, gia đình cùng những người tố anh gạ tình.
Đặc biệt, Phạm Anh Khoa cũng nhận lỗi và rút lại phát ngôn gây “bão” dư luận thời gian qua: “Trong showbiz, vỗ mông nhau cũng là cách chào hỏi”.
Ngay sau khi nhận được lời xin lỗi của nam rocker, Phạm Lịch đã chấp nhận và mong anh biết sai mà thay đổi. Ngoài ra, trên mạng xã hội, nhiều tên tuổi trong làng giải trí Việt cũng lên tiếng ghi nhận lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa. Không ít người còn kêu gọi dư luận hãy cho anh cơ hội để quay đầu làm lại.
Clip vợ Phạm Anh Khoa buồn bã khi có mặt tại họp báo của chồng.