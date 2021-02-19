Loạt khoảnh khắc ‘ngọt như mía lùi’ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trước khi công khai khiến dân mạng tan chảy

Sau khi công khai hẹn hò, những hình ảnh trước đó của cặp đôi Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nhanh chóng được fan chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
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Không còn giấu giếm, hôm nay (19/2), nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã chính thức thừa nhận đang hẹn hò với đàn em kém 10 tuổi Mai Tài Phến.
Ngay lập tức, thông tin này đã khiến mạng xã hội “dậy sóng”. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến cặp đôi và hy vọng cả hai sẽ sớm về chung một nhà. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn hào hứng “đào lại” loạt khoảnh khắc “tình bể bình” của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trước khi xác nhận hẹn hò.
Có thể nói từ giờ trở đi, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã có thể thoải mái công khai tình cảm, không cần phải ngại ngùng giấu giếm như xưa.
Trước đó, cặp đôi đã vướng nghi án hẹn hò khi thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau và có những hành động, cử chỉ ngọt ngào dành cho đối phương. Thế nhưng, cả hai luôn giữ im lặng cho đến thời điểm hiện tại, người trong cuộc mới chịu lên tiếng thừa nhận.