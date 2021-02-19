Loạt khoảnh khắc ‘ngọt như mía lùi’ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trước khi công khai khiến dân mạng tan chảy

Không còn giấu giếm, hôm nay (19/2), nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã chính thức thừa nhận đang hẹn hò với đàn em kém 10 tuổi Mai Tài Phến.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến là 'cặp đôi chị - em' mới của Vbiz - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, thông tin này đã khiến mạng xã hội “dậy sóng”. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến cặp đôi và hy vọng cả hai sẽ sớm về chung một nhà. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn hào hứng “đào lại” loạt khoảnh khắc “tình bể bình” của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trước khi xác nhận hẹn hò.