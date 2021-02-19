Xót xa dòng tin nhắn cuối cùng Hải Đăng gửi vợ sắp cưới

Hậu trường 19/02/2021 09:52

Trước sự ra đi quá đỗi đột ngột của Hải Đăng, vợ sắp cưới của anh – diễn viên Kim Hoàng vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Sáng 17/2, thông tin nam diễn viên Hải Đăng đột ngột qua đời ở tuổi 35 khiến đồng nghiệp và khán giả vô cùng bàng hoàng. Được biết, anh ra đi vào chiều 16/2 vì bị đuối nước khi tắm biển.

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Nam diễn viên Hải Đăng qua đời vì bị đuối nước - Ảnh: Internet

10 ngày trước khi mất, nam diễn viên vừa cầu hôn bạn gái Kim Hoàng trên một chương trình truyền hình. Sau 2 năm hẹn hò, cứ ngỡ cặp đôi sẽ có một đám cưới hạnh phúc nhưng mọi thứ giờ đây đều chẳng thể thành hiện thực.

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Cặp đôi dự định ra Tết sẽ tổ chức hôn lễ - Ảnh: Internet
Xót xa dòng tin nhắn cuối cùng Hải Đăng gửi vợ sắp cưới - Ảnh 3
Kim Hoàng suy sụp trong tang lễ Hải Đăng - Ảnh: Internet

Sau lễ tang Hải Đăng, Kim Hoàng bất ngờ chia sẻ dòng tin nhắn cuối cùng chồng sắp cưới gửi cho mình lên trang Facebook cá nhân kèm trạng thái: “Anh lừa em”.

Cụ thể, trong tin nhắn, Hải Đăng viết: “Ráng đi, chồng ra chồng phụ vợ nha. Thương vợ lắm. Xa tui một cái là không ai chăm sóc. Bởi vậy trong này nó tha hồ nhõng nhẽo. Rồi bỏ đi, tại nó biết sẽ có người kiếm nó”.

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Bài đăng của Kim Hoàng - Ảnh: FB

Những dòng nhắn gửi đầy yêu thương, lo lắng mà Hải Đăng dành cho Kim Hoàng khiến nhiều người không cầm được nước mắt vì quá xót xa.

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Khán giả gửi lời động viên đến Kim Hoàng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời động viên, an ủi cho Kim Hoàng. Ai nấy đều mong cô sớm vượt qua nỗi mất mát này: “Cố lên nha chị. Thương chị”, “Cố gắng vượt qua nha chị”, “Thiệt đau lòng quá, đọc tin nhắn mà cảm nhận ảnh thương em lắm luôn á. Thôi cứ mỉm cười hạnh phúc đi em, ảnh sẽ luôn dõi theo em”, “Thương cho Hoàng và cả anh Đăng”, “Chị ơi mạnh mẽ lên, cố lên chị”…

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Tại tang lễ, vợ sắp cưới của Hải Đăng - Kim Hoàng nghẹn ngào kể về những điềm lạ trước cái chết của anh.

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