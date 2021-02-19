Khoe ảnh mừng sinh nhật bên gia đình, Ốc Thanh Vân nhận ‘cơn mưa’ lời khen vì nhan sắc xinh đẹp tuổi 37

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Ốc Thanh Vân trong tiệc sinh nhật lần thứ 37 nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân hạnh phúc đăng tải loạt khoảnh khắc đón tuổi mới cùng gia đình kèm dòng trạng thái: “Quá nhiều yêu thương cho ngày sinh nhật. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Cảm thấy mình thật đầy ơn phước. Yêu. Yêu. Và Yêu!".
Được biết, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tiệc sinh nhật của Ốc Thanh Vân chỉ tổ chức đơn giản với sự tham gia của các thành viên trong gia đình.
Qua hình ảnh chia sẻ, “nàng Ốc” vô cùng xinh đẹp bên các con và ông xã Trí Rùa. Ở tuổi 37 và đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng nữ diễn viên Ốc Thanh Vân vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.
Dưới bài đăng, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng tuổi mới tới Ốc Thanh Vân: “Chị yêu xinh đẹp quá”, “Chúc chị tuổi mới rực rỡ thành công hơn nữa ạ”, “Chúc chị luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thành công”, “Hoa ngập lối luôn chị ơi! Tụi em chúc chị sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé”, “Chị em ngày càng trẻ đẹp, chúc chị sinh nhật vui vẻ”…