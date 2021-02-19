Khoe ảnh mừng sinh nhật bên gia đình, Ốc Thanh Vân nhận ‘cơn mưa’ lời khen vì nhan sắc xinh đẹp tuổi 37

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân hạnh phúc đăng tải loạt khoảnh khắc đón tuổi mới cùng gia đình kèm dòng trạng thái: “Quá nhiều yêu thương cho ngày sinh nhật. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Cảm thấy mình thật đầy ơn phước. Yêu. Yêu. Và Yêu!".

Bài đăng của Ốc Thanh Vân - Ảnh: FB

Được biết, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tiệc sinh nhật của Ốc Thanh Vân chỉ tổ chức đơn giản với sự tham gia của các thành viên trong gia đình.