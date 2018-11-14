Loạt ảnh hé lộ mối quan hệ thật sự giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng sau ồn ào với An Nguy

Thời gian qua, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đối mặt với không ít áp lực từ scandal tình cảm với An Nguy. Tuy nhiên, sau tất cả nữ danh hài vẫn quyết định tha thứ cho chồng trẻ vì nghĩ đến tình cảm suốt 10 năm gắn bó.

Mới đây, Cát Phượng đã đăng tải loạt ảnh đi du lịch Campuchia đầy hạnh phúc với Kiều Minh Tuấn cùng dòng chú thích: "Đêm ở Cam rất đẹp! Ngồi ăn ốc và ngắm sông thích gì đâu.". Trong loạt hình này, có thể thấy mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ đã hoàn toàn bình thường trở lại. Cặp đôi vui vẻ chụp ảnh "tình bể bình" bên nhau giữa ánh đèn đêm lấp lánh ở thủ đô Phnôm Pênh.