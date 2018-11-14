Loạt ảnh hé lộ mối quan hệ thật sự giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng sau ồn ào với An Nguy

Hậu trường 14/11/2018 15:01

Cát Phượng đăng nhiều ảnh hạnh phúc với Kiều Minh Tuấn như ngầm khẳng định tình yêu bền chặt giữa hai người.

Thời gian qua, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đối mặt với không ít áp lực từ scandal tình cảm với An Nguy. Tuy nhiên, sau tất cả nữ danh hài vẫn quyết định tha thứ cho chồng trẻ vì nghĩ đến tình cảm suốt 10 năm gắn bó.

Mới đây, Cát Phượng đã đăng tải loạt ảnh đi du lịch Campuchia đầy hạnh phúc với Kiều Minh Tuấn cùng dòng chú thích: "Đêm ở Cam rất đẹp! Ngồi ăn ốc và ngắm sông thích gì đâu.". Trong loạt hình này, có thể thấy mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ đã hoàn toàn bình thường trở lại. Cặp đôi vui vẻ chụp ảnh "tình bể bình" bên nhau giữa ánh đèn đêm lấp lánh ở thủ đô Phnôm Pênh.

Loạt ảnh hé lộ mối quan hệ thật sự giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng sau ồn ào với An Nguy - Ảnh 1
Cát Phượng thoải mái đăng ảnh tình cảm với Kiều Minh Tuấn sau ồn ào - Ảnh: FBNV

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã có 10 năm bên nhau đầy hạnh phúc. Tuy cách nhau 18 tuổi nhưng cặp đôi rất hợp nhau về tính cách lẫn quan điểm sống. Mối tình chị em đẹp như ngôn tình này cũng không ít lần được ca ngợi trên sóng truyền hình khiến nhiều người ngưỡng mộ và chia sẻ rần rần.

Tuy nhiên, giữa năm nay Kiều Minh Tuấn bất ngờ vướng vào nghi án tình cảm với diễn viên An Nguy sau khi hợp tác trong phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con. Mọi chuyện càng trở nên ồn ào hơn khi ông xã Cát Phượng nắm tay người tình tin đồn đi trả lời phỏng vấn báo chí. Tuy nhiên, vài tháng sau Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã họp báo xin lỗi về những hiểu lầm. Cũng tại buổi trò chuyện, nữ danh hài chia sẻ rằng sẽ yêu chồng nhiều hơn sau "trận bão" lớn này.

Loạt ảnh hé lộ mối quan hệ thật sự giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng sau ồn ào với An Nguy - Ảnh 2
Mặc dù Kiều Minh Tuấn vướng nghi án yêu An Nguy nhưng Cát Phượng sẵn sàng bỏ qua tất cả - Ảnh: FBNV
Loạt ảnh hé lộ mối quan hệ thật sự giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng sau ồn ào với An Nguy - Ảnh 3
Loạt ảnh hé lộ mối quan hệ thật sự giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng sau ồn ào với An Nguy - Ảnh 4
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đang có chuyến du lịch ngắn ngày tại Campuchia - Ảnh: FBNV
Loạt ảnh hé lộ mối quan hệ thật sự giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng sau ồn ào với An Nguy - Ảnh 5
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã có 10 năm bên nhau nên không dễ dàng buông tay trước sóng gió - Ảnh: Internet
Xăm tên khẳng định chủ quyền chưa đủ, Cát Phượng tiếp tục khoe ảnh thân mật bên Kiều Minh Tuấn

Xăm tên khẳng định chủ quyền chưa đủ, Cát Phượng tiếp tục khoe ảnh thân mật bên Kiều Minh Tuấn

Mới đây, Cát Phượng đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn trong chuyến du lịch Đà Lạt lên trang cá nhân. Động thái mới này của cô nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

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