Xăm tên khẳng định chủ quyền chưa đủ, Cát Phượng tiếp tục khoe ảnh thân mật bên Kiều Minh Tuấn

Mới đây, Cát Phượng đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn trong chuyến du lịch Đà Lạt lên trang cá nhân. Động thái mới này của cô nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Thời gian qua, chuyện tình của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Nam diễn viên “Em chưa 18” từng nhận về không ít chỉ trích từ công chúng sau khi công khai thừa nhận “phim giả tình thật” với An Nguy. Chuyện tình của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã gặp không ít ồn ào - Ảnh: Internet Sau loạt ồn ào tình cảm, cả hai không còn đăng tải những hình ảnh ngọt ngào bên nhau lên trang cá nhân như trước kia, thậm chí còn giữ khoảng cách khi tham gia sự kiện chung.

Tuy nhiên thời gian gần đây, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã dần thoải mái hơn khi thể hiện mối quan hệ bền chặt trên mạng xã hội. Sau khi để lộ hình xăm dòng chữ “Cát Kiều” ngầm khẳng định tình cảm của cả hai thì cặp đôi lại tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng bằng khoảnh khắc đầy hạnh phúc bên nhau.

Cát Phượng khoe khéo hình xăm mới "Cát Kiều" trên cổ tay - Ảnh: FBNV Cụ thể, Cát Phượng đã đăng tải hình ảnh thân mật bên nam diễn viên "Em chưa 18" trong chuyến đi Đà Lạt như ngầm chứng minh mối quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp. Khoảnh khắc hạnh phúc của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn trong chuyến du lịch Đà Lạt gần đây -Ảnh: FBNV Hành động này của Cát Phượng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Đa phần các bình luận dưới dòng trạng thái của cô đều thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho tình yêu của cả hai. Cộng đồng mạng thể hiện sự ngưỡng mộ tình yêu của cả hai - Ảnh: FBNV “Mọi sóng gió, cho dù chú Tuấn có sai, nhưng thấy cô và chú Tuấn bên nhau thế này, con vui lắm. Con không nghĩ là con ủng hộ cô hay là con đồng ý mù quáng cho idol. Không phải vậy. Con không có thần tượng cô hay chú Tuấn mà là con yêu cô và thương 2 người nên con chỉ muốn thấy cô và chú ấy thật hạnh phúc trong chữ "yêu nhau" thôi! Thương lắm, cô Cát ạ!” – một bình luận của cư dân mạng.

Sau scandal, Cát Phượng xăm hẳn tên Kiều Minh Tuấn lên tay Động thái khẳng định chủ quyền này của Cát Phượng khiến không ít người bất ngờ.

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