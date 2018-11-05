Cát Phượng trở lại với hình ảnh đầy bất ngờ sau ồn ào của Kiều Minh Tuấn và An Nguy

Cát Phượng chia sẻ những hình ảnh trẻ trung hơn tuổi sau thời gian lấy lại thăng bằng từ ồn ào của Kiều Minh Tuấn và An Nguy.
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Mới đây, Cát Phượng đã chia sẻ loạt ảnh selfie nhí nhố với máy sấy tóc trong tâm trạng khá thoải mái. Nữ danh hài xuất hiện với gương mặt tươi tắn và trẻ trung sau gần 1 tháng xảy ra scandal của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Có thể thấy, Cát Phượng đã hoàn toàn vượt qua được mọi chuyện và sống vui vẻ trở lại như trước đây. Tuy vậy, nữ danh hài vẫn không hề đăng ảnh chồng hay bình luận gì thêm về mối quan hệ hiện tại của mình.
Dưới bài chia sẻ này, khá đông cư dân mạng đã like và bình luận chúc mừng Cát Phượng trở lại với vẻ ngoài tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, cũng nhiều người động viên nữ danh hài sau ồn ào và khuyên chị tiếp tục nắm tay chồng trẻ đi hết đoạn đường còn lại.
Trước đó, Cát Phượng cũng đăng một bài viết tự nhắc mình nên sống vị tha. Tuy nữ danh hài không nói gì về bản thân nhưng khán giả ngầm hiểu tình cảm giữa chị và Kiều Minh Tuấn vẫn rất tốt đẹp.
"Sống ở đời, làm việc không cần mọi người hiểu. Chỉ cần làm hết sức mình. Làm người, không cần ai ai cũng yêu mến mình. Chỉ cần sống ngay thẳng, thật thà, rộng lượng, vị tha. Cũng là một kiếp con người, sống sao cho khỏi thẹn lòng, hổ danh. Cái này Cát sưu tầm nghen và thấy hay nên up lên cho mọi người cùng đọc, và Cát cũng tự nhắc nhở mình nên sống như vậy", Cát Phượng viết.