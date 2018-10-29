Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh

Hậu trường 29/10/2018 15:18

Kín cổng cao tường trên tivi nhưng ngoài đời BTV Hoài Anh cũng không ngại thử qua những bộ trang phục gợi cảm khoe vẻ đẹp hình thể.

Nhắc đến BTV Hoài Anh, khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một nữ MC có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng khá nghiêm nghị khi dẫn bản tin thời sự 19h. Trang phục quen thuộc mỗi lần lên sóng của chị là những bộ áo dài tối màu, sang trọng phối cùng cặp mắt kính cận huyền thoại. Từ đó, ai cũng nghĩ nữ BTV nói giọng miền Nam của đài truyền hình rất kén chọn trong cách ăn mặc.

Tuy nhiên, ít ai biết ngoài đời MC Hoài Anh cũng là tín đồ của những mẫu trang phục sexy giúp tôn lên vẻ gợi cảm. Khi không lên sóng bản tin thời sự, nữ BTV thoải mái trang điểm theo phong cách trẻ trung hay khoác lên mình các bộ váy hợp thời khoe vẻ đẹp trong sáng như thiếu nữ. Có thể nói, dù xuất hiện ở đâu thì BTV Hoài Anh cũng luôn thu hút ống kính nhờ vẻ đẹp mộc mạc nhưng rất có hồn. Dù đã bước qua tuổi băm nhưng mỗi lúc diện váy cúp ngực, nữ MC vẫn khiến không ít người đảo điên vì bờ vai trần quyến rũ đến đáng ghen tỵ 

Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh 1
BTV Hoài Anh khoe nhan sắc trẻ trung khi làm người mẫu trình diễn thời trang mới đây - Ảnh: Internet
Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh 2
Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh 3
BTV Hoài Anh có bờ vai trần gợi cảm khiến nhiều người mê mệt - Ảnh: Internet
Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh 4
Trú bỏ vẻ ngoài nghiêm nghị trên truyền hình, BTV Hoài Anh khoe nhan sắc đẹp rụng rời trong mẫu váy trẻ trung - Ảnh: Internet
Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh 5
Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh 6
Dù ở vai trò nào thì BTV Hoài Anh cũng thu hút mọi ống kính - Ảnh: Internet
Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh 7
Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh 8
Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh 9
Đây là những khoảnh khắc không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh: Internet
Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh 10
Nữ MC thời sự cũng có đôi chân trắng nõn, thon dài không thua kém mỹ nhân nào - Ảnh: Internet
Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh 11
Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh 12
Vẻ nhắng nhít ngoài đời của BTV Hoài Anh - Ảnh: Internet
Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh 13
Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh - Ảnh 14
Ít ai ngờ BTV Hoài Anh cũng có lúc ăn mặc và trang điểm gợi cảm như thế này - Ảnh: Internet
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