Loạt ảnh gợi cảm nằm mơ cũng không bao giờ thấy trên tivi của BTV Hoài Anh

Kín cổng cao tường trên tivi nhưng ngoài đời BTV Hoài Anh cũng không ngại thử qua những bộ trang phục gợi cảm khoe vẻ đẹp hình thể.
- Ít ai biết từ lúc 4 tuổi, BTV Hoài Anh đã nổi tiếng thế này!
- Cười rách mồm với loạt ảnh hậu trường bá đạo của Hoài Anh và các BTV truyền hình
Nhắc đến BTV Hoài Anh, khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một nữ MC có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng khá nghiêm nghị khi dẫn bản tin thời sự 19h. Trang phục quen thuộc mỗi lần lên sóng của chị là những bộ áo dài tối màu, sang trọng phối cùng cặp mắt kính cận huyền thoại. Từ đó, ai cũng nghĩ nữ BTV nói giọng miền Nam của đài truyền hình rất kén chọn trong cách ăn mặc.
Tuy nhiên, ít ai biết ngoài đời MC Hoài Anh cũng là tín đồ của những mẫu trang phục sexy giúp tôn lên vẻ gợi cảm. Khi không lên sóng bản tin thời sự, nữ BTV thoải mái trang điểm theo phong cách trẻ trung hay khoác lên mình các bộ váy hợp thời khoe vẻ đẹp trong sáng như thiếu nữ. Có thể nói, dù xuất hiện ở đâu thì BTV Hoài Anh cũng luôn thu hút ống kính nhờ vẻ đẹp mộc mạc nhưng rất có hồn. Dù đã bước qua tuổi băm nhưng mỗi lúc diện váy cúp ngực, nữ MC vẫn khiến không ít người đảo điên vì bờ vai trần quyến rũ đến đáng ghen tỵ