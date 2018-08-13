Cười rách mồm với loạt ảnh hậu trường bá đạo của Hoài Anh và các BTV truyền hình

Với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng cùng phong thái trò chuyện hết sức nghiêm túc mỗi khi dẫn chương trình, nhiều người nghĩ rằng các MC, BTV của Đài truyền hình phải mất thời gian rất lâu để chuẩn bị quần áo tươm tất trước khi lên sóng.
Tuy nhiên, thực tế phía sau ống kính lại là những khoảnh khắc hết sức lầy lội của những người cầm cân nảy mực. Không chỉ những MC thể thao mà ngay cả những BTV thời sự như Hoài Anh, Khánh Trang... cũng không mấy bận tâm đến những phần sẽ không xuất hiện trước máy quay. Họ sẵn sàng đi dép lê, ngồi xổm hay mặc quần tà lỏn chẳng liên quan gì đến phần trên khiến ai xem cũng không nhịn được cười.