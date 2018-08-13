Cười rách mồm với loạt ảnh hậu trường bá đạo của Hoài Anh và các BTV truyền hình

Hậu trường 13/08/2018 16:40

Khi lên sóng thì trông rất chỉn chu nhưng phía sau hậu trường là những hình ảnh hết sức lầy lội của loạt BTV, MC nổi tiếng.

Với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng cùng phong thái trò chuyện hết sức nghiêm túc mỗi khi dẫn chương trình, nhiều người nghĩ rằng các MC, BTV của Đài truyền hình phải mất thời gian rất lâu để chuẩn bị quần áo tươm tất trước khi lên sóng.

Tuy nhiên, thực tế phía sau ống kính lại là những khoảnh khắc hết sức lầy lội của những người cầm cân nảy mực. Không chỉ những MC thể thao mà ngay cả những BTV thời sự như Hoài Anh, Khánh Trang... cũng không mấy bận tâm đến những phần sẽ không xuất hiện trước máy quay. Họ sẵn sàng đi dép lê, ngồi xổm hay mặc quần tà lỏn chẳng liên quan gì đến phần trên khiến ai xem cũng không nhịn được cười.

Cười rách mồm với loạt ảnh hậu trường bá đạo của Hoài Anh và các BTV truyền hình - Ảnh 1
Nhiều MC mặc quần cộc bên dưới dù bên trên mặc áo sơ mi và vest rất chỉn chu - Ảnh: Internet
Cười rách mồm với loạt ảnh hậu trường bá đạo của Hoài Anh và các BTV truyền hình - Ảnh 2
Sự thật ẩn sau vẻ nghiêm nghị của các BTV truyền hình khiến nhiều người 'há hốc mồm' - Ảnh: Internet
Cười rách mồm với loạt ảnh hậu trường bá đạo của Hoài Anh và các BTV truyền hình - Ảnh 3
Khi không có ống kính, ta cứ thoải mái mà khoe quần cộc - Ảnh: Internet
Cười rách mồm với loạt ảnh hậu trường bá đạo của Hoài Anh và các BTV truyền hình - Ảnh 4
Dù ăn mặc không liên quan đến nhau nhưng khi lên sóng thì các MC trông vẫn rất lịch lãm - Ảnh: Internet
Cười rách mồm với loạt ảnh hậu trường bá đạo của Hoài Anh và các BTV truyền hình - Ảnh 5
Một nữ MC mặc váy quá rộng, phải dùng kẹp cố định phía sau - Ảnh: Internet
Cười rách mồm với loạt ảnh hậu trường bá đạo của Hoài Anh và các BTV truyền hình - Ảnh 6
Khi MC này đang lên sóng thì gặp lỗi kỹ thuật - Ảnh: Internet
Cười rách mồm với loạt ảnh hậu trường bá đạo của Hoài Anh và các BTV truyền hình - Ảnh 7
BTV Hoài Anh đi chân đất, mặc quần lửng dù bên trên là áo vest lịch thiệp - Ảnh: Internet
Cười rách mồm với loạt ảnh hậu trường bá đạo của Hoài Anh và các BTV truyền hình - Ảnh 8
Trang phục chẳng liên quan gì đến nhau của Hoài Anh khi dẫn bản tin thời sự - Ảnh: Internet
Cười rách mồm với loạt ảnh hậu trường bá đạo của Hoài Anh và các BTV truyền hình - Ảnh 9
Để tiết kiệm thời gian, nữ MC chọn trang phục vừa lịch sự vừa thoải mái nhất có thể - Ảnh: Internet
Cười rách mồm với loạt ảnh hậu trường bá đạo của Hoài Anh và các BTV truyền hình - Ảnh 10
Khi trường quay thiếu ghế, nữ MC sẵn sàng ngồi xổm thế này đây - Ảnh: Internet
BTV Hoài Anh "dìm hàng" BTV Hữu Bằng nhân kỷ niệm 4 năm lên sóng

BTV Hoài Anh "dìm hàng" BTV Hữu Bằng nhân kỷ niệm 4 năm lên sóng

Trên trang cá nhân, BTV Hoài Anh- cô gái xinh xắn của bản tin Thời sự 19h trên VTV1 vừa có một status vui "dìm hàng" bạn đồng nghiệp Hữu Bằng nhân kỷ niệm 4 năm ngày Hữu Bằng lên sóng.

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Từ khóa:   BTV Hoài anh BTV truyền hình ảnh hậu trường

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