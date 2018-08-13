Cười rách mồm với loạt ảnh hậu trường bá đạo của Hoài Anh và các BTV truyền hình

Khi lên sóng thì trông rất chỉn chu nhưng phía sau hậu trường là những hình ảnh hết sức lầy lội của loạt BTV, MC nổi tiếng.

Với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng cùng phong thái trò chuyện hết sức nghiêm túc mỗi khi dẫn chương trình, nhiều người nghĩ rằng các MC, BTV của Đài truyền hình phải mất thời gian rất lâu để chuẩn bị quần áo tươm tất trước khi lên sóng.

Tuy nhiên, thực tế phía sau ống kính lại là những khoảnh khắc hết sức lầy lội của những người cầm cân nảy mực. Không chỉ những MC thể thao mà ngay cả những BTV thời sự như Hoài Anh, Khánh Trang... cũng không mấy bận tâm đến những phần sẽ không xuất hiện trước máy quay. Họ sẵn sàng đi dép lê, ngồi xổm hay mặc quần tà lỏn chẳng liên quan gì đến phần trên khiến ai xem cũng không nhịn được cười.

Nhiều MC mặc quần cộc bên dưới dù bên trên mặc áo sơ mi và vest rất chỉn chu - Ảnh: Internet

Sự thật ẩn sau vẻ nghiêm nghị của các BTV truyền hình khiến nhiều người 'há hốc mồm' - Ảnh: Internet

Khi không có ống kính, ta cứ thoải mái mà khoe quần cộc - Ảnh: Internet

Dù ăn mặc không liên quan đến nhau nhưng khi lên sóng thì các MC trông vẫn rất lịch lãm - Ảnh: Internet

Một nữ MC mặc váy quá rộng, phải dùng kẹp cố định phía sau - Ảnh: Internet

Khi MC này đang lên sóng thì gặp lỗi kỹ thuật - Ảnh: Internet

BTV Hoài Anh đi chân đất, mặc quần lửng dù bên trên là áo vest lịch thiệp - Ảnh: Internet

Trang phục chẳng liên quan gì đến nhau của Hoài Anh khi dẫn bản tin thời sự - Ảnh: Internet

Để tiết kiệm thời gian, nữ MC chọn trang phục vừa lịch sự vừa thoải mái nhất có thể - Ảnh: Internet

Khi trường quay thiếu ghế, nữ MC sẵn sàng ngồi xổm thế này đây - Ảnh: Internet

BTV Hoài Anh "dìm hàng" BTV Hữu Bằng nhân kỷ niệm 4 năm lên sóng Trên trang cá nhân, BTV Hoài Anh- cô gái xinh xắn của bản tin Thời sự 19h trên VTV1 vừa có một status vui "dìm hàng" bạn đồng nghiệp Hữu Bằng nhân kỷ niệm 4 năm ngày Hữu Bằng lên sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-rach-mom-voi-loat-anh-hau-truong-ba-dao-cua-hoai-anh-va-cac-btv-truyen-hinh-293560.html