Lộ diện người yêu của Angela Phương Trinh?

Hậu trường 20/07/2017 15:17

Trên trang Facebook cá nhân, Angela Phương Trinh bất ngờ đăng một số ảnh chụp màn hình cô đang “chat” với một thanh niên cởi trần. Trên hình ảnh còn có dòng chữ viết: “Tán gẫu với anh trước khi ngủ là thói quen không thể thiếu của em”, hoặc: “Lộ diện người yêu của Angela PT”…

Hình ảnh lập tức khiến công chúng vô cùng tò mò. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải người yêu của nữ diễn viên xinh đẹp?

Lộ diện người yêu của Angela Phương Trinh? - Ảnh 1
Hình ảnh khiến nhiều người đoán già đoán non, nghi ngờ anh chàng là người yêu của nữ diễn viên - Ảnh: Facebook nhân vật

Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì anh chàng này chính là nhà báo Quân Ngọc, người quản lý đã giúp Angela Phương Trinh có được những hình ảnh ngày càng đẹp hơn trong thời gian qua. 

Lộ diện người yêu của Angela Phương Trinh? - Ảnh 2
Anh chàng chính là nhà báo Quân Ngọc, người quản lý ưng ý nhất cho tới thời điểm này của Angela Phương Trinh - Ảnh: Facebook nhân vật

Angela Phương Trinh nổi tiếng từ khi mới 8 tuổi. Cô gặt hái thành công khi tham gia các bộ phim truyền hình ăn khách một thời như Kính vạn hoa, Mùi ngò gai, Bà mẹ nhí…

Lộ diện người yêu của Angela Phương Trinh? - Ảnh 3
Nữ diễn viên nổi tiếng từ năm 8 tuổi, sau khi tham gia các phim Kính vạn hoa, Mùi ngò gai - Ảnh: Internet

Nhưng ở giai đoạn sau đó, do thiếu định hướng đúng đắn mà hình ảnh đẹp đẽ của “Bà mẹ nhí” dần bị tuột dốc, mất điểm một cách thảm hại trong mắt công chúng. 

Lộ diện người yêu của Angela Phương Trinh? - Ảnh 4
Có giai đoạn Angela Phương Trinh được gắn mác là "thảm họa thời trang" - Ảnh: Internet

Đã có giai đoạn, Phương Trinh đã cố gắng xây dựng hình ảnh là một cô gái trưởng thành khi liên tục diện những bộ thời trang gợi cảm, hở hang quá đà.

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Hình ảnh "một thời đáng quên" của Angela Phương Trinh - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian những năm 2013-2014, Angela Phương Trinh còn trở thành cái tên gắn liền với rất nhiều scandal liên quan đến chuyện tình ái và phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nhanh chóng soán ngôi “nữ hoàng thị phi” của Phi Thanh Vân.

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Nữ diễn viên từng soán ngôi "Nữ hoàng thi phi" suốt một thời gian dài - Ảnh: Internet

Tuy nhiên khoảng 3 năm trở lại đây, khi làm việc với người quản lý mới là nhà báo Quân Ngọc thì hình ảnh của cô đã có bước đột phá ngoạn mục theo chiều hướng rất tích cực. 

Lộ diện người yêu của Angela Phương Trinh? - Ảnh 7
Hình ảnh thay đổi ngoạn mục của Angela Phương Trinh sau khi "bắt tay" với quản lý mới - Ảnh: Internet

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Nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp và trưởng thành hơn về mọi mặt - Ảnh: Internet

Minh chứng cho sự kết hợp mang lại hiệu quả tốt đẹp này là từ khoảng hai năm qua, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành “nữ hoàng thảm đỏ” thay vì là “nữ hoàng thị phi” trong các sự kiện. Cô liên tục trở thành tâm điểm chú ý của các phóng viên mỗi khi xuất hiện. 

Angela Phương Trinh liên tục trở thành "nữ hoàng thảm đỏ" được báo giới săn đón - Ảnh: Facebook nhân vật.

Phong cách thời trang của cô được biến hoá liên tục nhưng vẫn luôn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, rất ít khi mắc lỗi.

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Cô thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh đơn giản mà sang trọng - Ảnh: Facebook nhân vật.

Lộ diện người yêu của Angela Phương Trinh? - Ảnh 10
Lúc khác, nữ diễn viên lại xuất hiện với phong cách thời trang cổ điển và sành điệu - Ảnh: Facebook nhân vật.

Lộ diện người yêu của Angela Phương Trinh? - Ảnh 11
Đôi khi, cô lại thay đổi hình ảnh để trở nên nam tính và mạnh mẽ - Ảnh: Facebook nhân vật.

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 Angela Phương Trinh cũng theo đuổi phong cách khá lạ lẫm, nghịch ngợm và đáng yêu như thế này - Ảnh: Facebook nhân vật.

Trong sự nghiệp diễn xuất, nữ diên viên cũng trở lại một cách mạnh mẽ và nghiêm túc với nhiều vai diễn có chiều sâu. Cô liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh ăn khách như Taxi em tên gì, Sứ mệnh trái tim, Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ…

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Vai nữ chính trong phim Taxi em tên gì (ĐD Đức Thịnh)  đã giúp Angela Phương Trinh tái khẳng định thực lực diễn xuất của mình -Ảnh: Internet

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Sau vai diễn trong phim Taxi em tên gì, đạo diễn Đức Thịnh thiếp tục tin tưởng mời cô tham gia nữ chính trong dự án Sứ mệnh trái tim của anh - Ảnh: Internet

Hiện Angela Phương Trinh trở thành cái tên được săn đón, luôn xuất hiện ở vị trí VIP trong các sự kiện mà cô được mời tham dự.

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Sau những nỗ lực trong sự nghiệp cũng như tích cực thay đổi về hình ảnh, Angela Phương Trinh đã trở thành mỹ nhân được săn đón hàng đầu của showbiz Việt. Ảnh: Internet

Với những thành công nhất định, Angela Phương Trinh chính thức trở thành một trong các mỹ nhân hàng đầu của showbiz Việt. Cô không quên nói lời có cánh và cả trêu chọc quản lý của mình trên Facebook cá nhân: "Chả lẽ giờ mình yêu nhau".

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