Lộ diện người yêu của Angela Phương Trinh?

Hình ảnh lập tức khiến công chúng vô cùng tò mò. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải người yêu của nữ diễn viên xinh đẹp?

Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì anh chàng này chính là nhà báo Quân Ngọc, người quản lý đã giúp Angela Phương Trinh có được những hình ảnh ngày càng đẹp hơn trong thời gian qua.

Angela Phương Trinh nổi tiếng từ khi mới 8 tuổi. Cô gặt hái thành công khi tham gia các bộ phim truyền hình ăn khách một thời như Kính vạn hoa, Mùi ngò gai, Bà mẹ nhí…

Nhưng ở giai đoạn sau đó, do thiếu định hướng đúng đắn mà hình ảnh đẹp đẽ của “Bà mẹ nhí” dần bị tuột dốc, mất điểm một cách thảm hại trong mắt công chúng.

Đã có giai đoạn, Phương Trinh đã cố gắng xây dựng hình ảnh là một cô gái trưởng thành khi liên tục diện những bộ thời trang gợi cảm, hở hang quá đà.

Trong khoảng thời gian những năm 2013-2014, Angela Phương Trinh còn trở thành cái tên gắn liền với rất nhiều scandal liên quan đến chuyện tình ái và phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nhanh chóng soán ngôi “nữ hoàng thị phi” của Phi Thanh Vân.

Tuy nhiên khoảng 3 năm trở lại đây, khi làm việc với người quản lý mới là nhà báo Quân Ngọc thì hình ảnh của cô đã có bước đột phá ngoạn mục theo chiều hướng rất tích cực.

Minh chứng cho sự kết hợp mang lại hiệu quả tốt đẹp này là từ khoảng hai năm qua, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành “nữ hoàng thảm đỏ” thay vì là “nữ hoàng thị phi” trong các sự kiện. Cô liên tục trở thành tâm điểm chú ý của các phóng viên mỗi khi xuất hiện.

Phong cách thời trang của cô được biến hoá liên tục nhưng vẫn luôn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, rất ít khi mắc lỗi.

Trong sự nghiệp diễn xuất, nữ diên viên cũng trở lại một cách mạnh mẽ và nghiêm túc với nhiều vai diễn có chiều sâu. Cô liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh ăn khách như Taxi em tên gì, Sứ mệnh trái tim, Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ…

Hiện Angela Phương Trinh trở thành cái tên được săn đón, luôn xuất hiện ở vị trí VIP trong các sự kiện mà cô được mời tham dự.

Với những thành công nhất định, Angela Phương Trinh chính thức trở thành một trong các mỹ nhân hàng đầu của showbiz Việt. Cô không quên nói lời có cánh và cả trêu chọc quản lý của mình trên Facebook cá nhân: "Chả lẽ giờ mình yêu nhau".