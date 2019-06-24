Lên tiếng phân tích về việc ‘ăn cơm trước kẻng’, Đan Lê khiến chị em đồng loạt gật gù: ‘Ăn giờ nào không ai cấm được’

Trên trang cá nhân, Đan Lê bất ngờ chia sẻ quan điểm về việc sao Việt “ăn cơm trước kẻng” khiến nhiều người đồng tình.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Thu Thủy và bạn trai kém tuổi “cưới chạy bầu”. Theo đó, nữ ca sĩ không phải là người đầu tiên vướng phải nghi vấn này, trước cô đã có những người đẹp như Thanh Tú, Phương Mai… Chuyện sao Việt “ăn cơm trước kẻng" không phải là một vấn đề mới của làng giải trí nhưng vẫn luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Hầu hết những ngôi sao vướng phải tin đồn này đều chọn cách im lặng.

Thu Thủy vướng nghi án cưới chạy bầu vì tổ chức hôn lễ chóng vánh - Ảnh: Internet Mới đây, nữ diễn viên Đan Lê đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về vấn đề này ngay trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết: “Thế kỉ XXI rồi, những tiếng kẻng hợp tác xã đã không còn lâu lắm rồi. Con người ta ai cũng có quyền cá nhân, thích ăn cơm giờ nào chẳng được. Ăn sáng lúc 10g, ăn trưa lúc 2g, ăn tối lúc 11g. Tóm lại ăn giờ nào không ai cấm được. Hãy nhìn những cô gái đang được ra sức "siêu âm bằng mắt" đi! Họ cưới hỏi đàng hoàng, hôn lễ hoành tráng. Họ được chính người đàn ông của họ nâng niu, chiều chuộng. Vậy thì, một em bé (nếu có) xuất hiện trước đám cưới, chỉ khiến họ thêm phần giá trị trong mắt bạn đời. Vì rằng họ đã có phước báu của trời đất”.

Bài đăng của Đan Lê - Ảnh: Internet Với Đan Lê, việc mang thai là món quà của trời đất dành cho các cặp đôi yêu nhau, đồng thời khẳng định việc có thai trước khi cưới không đáng để lên án. Bên cạnh đó, Đan Lê còn cho biết: “Khi tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam được WHO thống kê là cao nhất Thế giới, với ước tính có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, thì vẫn còn đó những di chứng thời hủ tục cạo đầu bôi vôi, miệt thị những cô nàng "ăn cơm trước kẻng”. Cư dân mạng đồng tình trước quan điểm của Đan Lê - Ảnh: Internet Ngay lập tức, quan điểm này của Đan Lê nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cư dân mạng. Nhiều chị em cho rằng việc được làm mẹ là điều vô cùng thiêng liêng và dù trước hay sau đám cưới thì không ai có quyền lên tiếng phê phán. “Bài viết sâu sắc, thấm thía quá chị ạ. Bây giờ có bầu trước là tốt quá ý chứ, em cũng đang mong lắm mà chưa có thế mà lúc cưới mọi người kêu cưới chạy bầu” – một cư dân mạng bình luận.

Đan Lê thừa nhận 'thả thính' chồng đến không có sĩ diện Nữ diễn viên kiêm MC khiến ai nấy đều thích thú vì màn thả thính chồng quá đáng yêu.

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