Lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung bị hoãn, các con nuôi rơi nước mắt trước di ảnh của mẹ

Lễ tưởng niệm cố nghệ sĩ vốn sẽ được tổ chức vào ngày 4/10 nhưng đã bị hoãn lại bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
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Sau 1 tuần cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, công chúng cùng nhiều nghệ sĩ Việt không khỏi xúc động, lưu luyến và tiếc thương. Do dịch bệnh diễn biến khó lường, lễ tưởng niệm cố ca sĩ tại Việt Nam đã bị tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho khách viếng.
Cụ thể, lễ tưởng niệm cố nghệ sĩ vốn sẽ được tổ chức vào ngày 4/10 nhưng đã bị hoãn lại bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Đến hôm nay (ngày 4/10), thay vì lễ tưởng niệm, gia đình đã tổ chức buổi lễ cầu siêu ấm cúng với những người thân và sư thầy.
Khi còn sống, Phi Nhung nhận trách nhiệm nuôi dạy và chăm sóc 23 người con, là những trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh nghèo khó, đáng thương. Giờ đây, người mẹ của 23 đứa con này đã vĩnh viễn nằm xuống, những đứa trẻ lần nữa lại mồ côi. Ngoài ra, cố ca sĩ còn nâng đỡ các con nuôi trong con đường nghệ thuật của mình. Tại buổi lễ cầu siêu, những con gái nuôi của cố nghệ sĩ để lộ gương mặt buồn bã, thất thần khi đứng trước di ảnh của mẹ.
Vào ngày 4/10 cũng chính là thất đầu tiên của Phi Nhung. Ở Mỹ, các nghệ sĩ như Trizzie Phương Trinh, Hoa hậu Thu Hoài... đều không nén được đau buồn và thương tiếc để đến chùa thắp nén hương tiễn biệt. Đồng thời, tất cả đồng nghiệp mong cố ca sĩ Phi Nhung có thể quẳng gánh lo âu để ra đi thanh thản.