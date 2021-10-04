Lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung bị hoãn, các con nuôi rơi nước mắt trước di ảnh của mẹ

Sau 1 tuần cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, công chúng cùng nhiều nghệ sĩ Việt không khỏi xúc động, lưu luyến và tiếc thương. Do dịch bệnh diễn biến khó lường, lễ tưởng niệm cố ca sĩ tại Việt Nam đã bị tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho khách viếng.

Cụ thể, lễ tưởng niệm cố nghệ sĩ vốn sẽ được tổ chức vào ngày 4/10 nhưng đã bị hoãn lại bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Đến hôm nay (ngày 4/10), thay vì lễ tưởng niệm, gia đình đã tổ chức buổi lễ cầu siêu ấm cúng với những người thân và sư thầy.