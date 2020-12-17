Lệ Quyên và tình trẻ lộ bằng chứng hẹn hò lãng mạn ở nhà, fan thi nhau bình luận: ‘Công khai đi chị ơi’

Liên tục bị soi bằng chứng hẹn hò cùng nam người mẫu kém tuổi Lâm Bảo Châu nhưng nữ ca sĩ Lệ Quyên vẫn nhất quyết giữ im lặng.

Sau khi ly hôn doanh nhân Đức Huy, nữ ca sĩ Lệ Quyên vướng nghi vấn hẹn hò với nam người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu. Theo đó, cư dân mạng liên tục tìm thấy bằng chứng cả hai check-in cùng một địa điểm, đi du lịch chung, “thả thính” nhau trên mạng xã hội…

Dù chưa chính thức lên tiếng xác nhận nhưng khoảng thời gian gần đây, Lệ Quyên và tình tin đồn có phần thoải mái hơn khi chẳng ngại ngần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí.

Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu ‘dính như sam’ tại sự kiện - Ảnh: Internet

Mới đây, “nữ hoàng phòng trà” tiếp tục có động thái khiến dân tình dậy sóng vì mối quan hệ này. Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, Lệ Quyên đã hào hứng khoe bức ảnh món ăn trong bữa tối của mình kèm chú thích: “Ngon lắm” và icon trái tim yêu thương.

Ngay lập tức, cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra đây chính là món ăn Lâm Bảo Châu tự nấu và đăng tải lên trang cá nhân trước đó vài phút. Điểm trùng hợp này khiến netizen hoài nghi giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” và tình tin đồn Lâm Bảo Châu đang có một buổi hẹn hò lãng mạn tại nhà riêng.

Lệ Quyên đăng ảnh khen món ăn ngon...

...ai dè Lâm Bảo Châu cũng khoe nấu món này trên Instagram – Ảnh: IG

Hậu đổ vỡ, Lệ Quyên có vẻ đang rất hạnh phúc bên tình mới. Người hâm mộ cũng liên tục hối thúc nữ ca sĩ công khai mối quan hệ hiện tại: “Công khai đi chị ơi”, “Chúc chị hạnh phúc”, “Dù thế nào cũng mong chị có cuộc sống vui vẻ”…

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