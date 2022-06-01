Lệ Quyên nói lời 'ruột gan' với con trai nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hé lộ 'thành tích khủng' của quý tử khi mới 5 tuổi

Hậu trường 01/06/2022 16:30

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lệ Quyên đã đăng tải bài viết gửi lời chúc mừng đến con trai nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 khiến cộng đồng mạng chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lệ Quyên đã đăng tải bài viết gửi lời chúc mừng đến con trai nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. "Nữ hoàng phòng trà" cho hay không bao giờ ép buộc con phải trở thành người thế nào chỉ mong con thiện lành, ấm áp và trải qua cuộc sống bình yên.

"Con là cậu bé đặc biệt với nhiều đặc điểm khác biệt. Từ nhỏ xíu con đã đi khắp nơi với Mẹ. Mẹ không bao giờ ép con phải trở thành người thế nào, mẹ cần con thiện lành, ấm áp và luôn bình yên sống thôi.

Chúc Bo của Mẹ các con 1/6 thật nhiều niềm vui nhé. Nhìn cái thẻ này, khi 5 tuổi Bo đã là khách vip của VN, có lẽ Bo là khách vip nhỏ tuổi nhất nhỉ?" - bài viết của Lệ Quyên.

Lệ Quyên nói lời 'ruột gan' với con trai nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hé lộ 'thành tích khủng' của quý tử khi mới 5 tuổi - Ảnh 1

Lệ Quyên nói lời 'ruột gan' với con trai nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hé lộ 'thành tích khủng' của quý tử khi mới 5 tuổi - Ảnh 2
Bài viết chủa Lệ Quyên - Ảnh: Chụp màn hình

Qua nội dung bài viết, có thể thấy, bé Bo - con trai Lệ Quyên - dù còn ít tuổi nhưng đã theo chân mẹ đi khắp nơi. Thẻ thành viên của Bo ở hãng máy bay quốc gia đã đạt hạng cao nhất và có lẽ cậu là Khách VIP nhỏ tuổi nhất.

Lệ Quyên nói lời 'ruột gan' với con trai nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hé lộ 'thành tích khủng' của quý tử khi mới 5 tuổi - Ảnh 3

Bên dưới bài viết, nhiều người cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến con trai Lệ Quyên cũng như thể hiện sự ngưỡng mộ trước "thành tích" đáng nể này của cậu bé.

Có bố mẹ đều sở hữu gia tài "khủng", bé Bo nhà Lệ Quyên được xem như một trong những nhóc tỳ "ngậm thìa vàng" của showbiz Việt. Được biết, trước đó, đại gia Đức Huy (chồng cũ Lệ Quyên) từng chi hơn 30 tỷ đồng để mua chiếc siêu xe tặng con trai. Dù con trai chưa đến tuổi lái xe nhưng nhiều người cho rằng chồng cũ Lệ Quyên vẫn mua xe chủ yếu để chiều quý tử.

Lệ Quyên nói lời 'ruột gan' với con trai nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hé lộ 'thành tích khủng' của quý tử khi mới 5 tuổi - Ảnh 4
Lệ Quyên bên chồng cũ và con trai - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Lệ Quyên từng chia sẻ, cô không nuông chiều con trai. Từ bé, con trai đã được rèn giũa nếp sống kỷ luật, tự lập và không ỷ lại. Vì vậy càng lớn, cậu bé càng khiến bố mẹ yên tâm khi ngoan ngoãn, biết nghe lời và chăm học.

Lệ Quyên sinh năm 1981, kết hôn với doanh nhân Đức Huy từ 2010. Họ có chung con trai - bé Bo. Cuối tháng 10/2020, Lệ Quyên xác nhận ly hôn với chồng sau 10 năm chung sống. Nữ ca sĩ cho biết cô và chồng ly hôn thuận tình, tự nguyện, không vi phạm đạo đức, pháp luật. Cả hai coi nhau là bạn, người thân, văn minh, hiểu biết và không làm tổn thương nhau. Nữ ca sĩ mong ai cũng sẽ được hạnh phúc. Bé Bo được họ luân phiên chăm sóc. Cả hai thường xuyên đối thoại để cùng dạy dỗ con.

Hiện tại, Lệ Quyên tìm được hạnh phúc mới bên bạn trai Lâm Bảo Châu kém cô 12 tuổi. Bên cạnh những ý kiến soi xét, mối tình của Lệ Quyên cũng nhận nhiều bình luận thiếu tích cực. 

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