Lần đầu tổ chức sinh nhật cho má khi bà đã 80 tuổi, ca sĩ Quang Dũng xúc động nghẹn ngào

Ca sĩ Quang Dũng xúc động viết tâm thư dài nhân dịp sinh nhật 80 tuổi của mẹ. Anh vui mừng vì lần đầu được tổ chức sinh nhật cho bà.

Với chất giọng trầm ấm, truyền cảm, ca sĩ Quang Dũng được khán giả trong và ngoài nước yêu mến. Nổi tiếng là thế nhưng anh lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Mới đây, nhân dịp sinh nhật 80 tuổi của mẹ, nam ca sĩ gây chú ý khi chia sẻ dòng tâm sự xúc động. Quang Dũng tiết lộ, anh vô cùng hạnh phúc vì lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật cho bà. Đây cũng là lần hiếm hoi giọng ca gốc Quy Nhơn tiết lộ về người mẹ thân yêu.

Ca sĩ Quang Dũng khoe ảnh bên mẹ - Ảnh: FB Chồng cũ Jennifer Phạm xúc động: "Má. Cả một đời chỉ biết về gia đình chồng và con. 10 người con với 4 lần vĩnh biệt. Khóc cười với hạnh phúc lẫn chia xa của mỗi đứa con… 80 tuổi mới có sinh nhật đầu tiên trong đời. Ngày xa xưa lớn lên lấy chồng rồi sinh con, cả đời tả tơi vì cơm áo. Có biết sinh nhật là gì đâu, tảo tần với chợ búa, con cái thì đứa lớn bồng bế đứa nhỏ cứ thế mà lớn dần theo năm tháng… Cách đây vài tuần cả nhà cùng ăn cơm với nhau, bàn luận chuyện làm sinh nhật Má, thuyết phục đủ điều cuối cùng Má đồng ý (cả một trời hạnh phúc với gia đình). Má dặn mua 5 cái thiệp để mời bạn, về khoe là mời được 2 người bạn rồi, là người hàng xóm (thương gì đâu luôn).

Anh tổ chức sinh nhật ấm áp cho người mẹ hiền kính yêu - Ảnh: Internet Nhớ lại năm 60 tuổi lần đầu tiên rời Quy Nhơn vô Sài Gòn (giống như đi xuất ngoại vậy, lo lắng đủ thứ) vô Sài Gòn nhìn gì cũng ngỡ ngàng cái gì cũng lo lắng, sợ con đi sớm về khuya, thăm con vài ngày rồi về. Sau đó 1,2 năm mới vô lại Sài Gòn. Rồi bây giờ mọi sự thích nghi và an tâm nên ở lại với các con. Má! Con viết những dòng cảm xúc này, con vừa hạnh phúc vừa âu lo. Với tuổi cao sức yếu với nắng gió trở trời. Má an tâm nhé. Tụi con luôn chăm lo và gần gũi bên Má. Tụi con chỉ mong Má vui cười an nhiên với cuộc sống và sống mãi bên con cháu Má nhé. Má là suối nguồn là tình thương vĩnh cửu của đời con. 30/10 Chúc mừng sinh nhật Má thương yêu”. Mẹ ruột và con trai Bảo Nam là mối quan tâm lớn nhất của anh lúc này - Ảnh: FB Sau khi ly hôn Hoa hậu Jennifer Phạm, khán giả vẫn thấy Quang Dũng đi về lẻ bóng. Anh chưa một lần công khai bạn gái mới hay vướng nghi án hẹn hò bất kỳ mỹ nhân nào khác. Hai năm trở lại đây, anh đón mẹ ruột vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống để tiện chăm sóc, phụng dưỡng bà.

Quang Dũng: Độc thân "bền vững" sau 10 năm chia tay Hoa hậu và tin đồn yêu đồng tính Chia tay Hoa hậu Jennifer Phạm đã được 10 năm nhưng đến tận bây giờ Quang Dũng vẫn chưa chịu kết hôn. Hiện tại cuộc sống của Quang Dũng vẫn "phòng không" và bị mẹ giục lấy vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-dau-to-chuc-sinh-nhat-cho-ma-khi-ba-da-80-tuoi-ca-si-quang-dung-xuc-dong-nghen-ngao-342830.html