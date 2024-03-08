Làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà còn được ông xã doanh nhân cưng chiều hết nấc, qua 1 chi tiết khiến dân tình ngưỡng mộ

Hậu trường 08/03/2024 20:50

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ khoảnh khắc cùng ông xã Louis Nguyễn trốn con đi hẹn hò du lịch riêng tư. Đáng chú ý, cô nàng được ông xã doanh nhân cưng chiều hết nấc, qua 1 chi tiết khiến dân tình ngưỡng mộ.

Tăng Thanh Hà là một trong những ngọc nữ nổi tiếng của màn ảnh Việt. Không những thế, cô còn có cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân Louis Nguyễn cùng 3 nhóc tỳ khiến khán giả ngưỡng mộ. Từ ngày kết hôn, Tăng Thanh Hà đã không còn mặn mà với showbiz, cô lui về để tập trung chăm lo cho tổ ấm của mình.

Làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà còn được ông xã doanh nhân cưng chiều hết nấc, qua 1 chi tiết khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà có cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân Louis Nguyễn

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ khoảnh khắc cùng ông xã Louis Nguyễn trốn con đi hẹn hò du lịch riêng tư. Cả hai chọn những hàng quán bình dân để thưởng thức những món ăn ngon. Cặp đôi đình đám còn vui vẻ tận hưởng không gian riêng hiếm có bên nhau.

Làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà còn được ông xã doanh nhân cưng chiều hết nấc, qua 1 chi tiết khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 2
Tăng Thanh Hà khoe khoảnh khắc ông xã kiên nhẫn ngồi chờ mình ăn vặt

 

Đáng chú ý, ông xã Tăng Thanh Hà khiến dân tình không khỏi ghen tỵ khi thể hiện độ cưng chiều vợ hết nấc. Theo đó, dù không ăn món ăn vặt nhưng anh vẫn sẵn sàng chờ "nửa kia" đi dùng bữa ngon miệng. Nàng ngọc nữ đã khéo léo chụp khoảnh khắc ông xã ngồi chờ và thốt lên: "Trước mắt người phụ nữ một mình ăn ba chén chè, là người đàn ông kiên nhẫn chờ đợi". Sự ngọt ngào của chồng Tăng Thanh Hà khiến dân tình phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

 

Làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà còn được ông xã doanh nhân cưng chiều hết nấc, qua 1 chi tiết khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 3
Sự ngọt ngào của chồng Tăng Thanh Hà khiến dân tình phải xuýt xoa ngưỡng mộ

 

Từ ngày về làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà cũng dừng lại sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô dành nhiều thời gian để vun vén tổ ấm, hỗ trợ nhà chồng và xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng. ‘Ngọc nữ’ có thời gian hỗ trợ ông xã Louis Nguyễn trong việc kinh doanh của tập đoàn và sau đó tách ra thực hiện những kế hoạch kinh doanh riêng.

Làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà còn được ông xã doanh nhân cưng chiều hết nấc, qua 1 chi tiết khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 4
Từ ngày làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà chủ yếu vun vén tổ ấm, giúp đỡ chồng kinh doanh

 

Sau 10 năm kết hôn, cặp vợ chồng đình đám đã có 3 nhóc tỳ là Richard - Chloe - Mason. Dù bận rộn, Tăng Thanh Hà cũng làm tròn trách nhiệm của người mẹ hiền - vợ đảm. Cô thường xuyên tự tay chuẩn bị những món ăn ngon cho chồng và các con, dành thời gian cùng học, cùng chơi với hai nhóc tỳ Richard và Chloe, gần đây còn bận rộn hơn khi em bé Mason mới chào đời.

Làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà còn được ông xã doanh nhân cưng chiều hết nấc, qua 1 chi tiết khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 5
Gia đình nhỏ của Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn

 

Ông xã của Tăng Thanh Hà cũng khiến không ít người phụ nữ ghen tị với nữ diễn viên bởi sau hơn 10 năm bên nhau, anh vẫn ân cần chăm sóc vợ, tình cảm với vợ một cách công khai tại các sự kiện. Trang cá nhân của Louis Nguyễn cũng ngập tràn hình ảnh về vợ.

Kết hôn hơn 1 thập kỉ, vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn giữ một thói quen đặc biệt khi chụp chung khung hình!

Kết hôn hơn 1 thập kỉ, vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn giữ một thói quen đặc biệt khi chụp chung khung hình!

Sau 11 năm về chung nhà, vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn khiến khán giả phải ngưỡng mộ bởi tình cảm mặn nồng dành cho nhau.

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