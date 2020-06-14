Là bạn thân hơn 10 năm, Thân Thúy Hà lần đầu tiết lộ tính cách thật của Tăng Thanh Hà

Hậu trường 14/06/2020 09:06

Bài đăng mới nhất trên trang Facebook cá nhân của Thân Thúy Hà khiến nhiều người bất ngờ về một phần tính cách của “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà.

Trong showbiz Việt đầy rẫy thị phi, tình bạn thân thiết của Thân Thúy HàTăng Thanh Hà khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Được biết, cả hai đã quen biết nhau 14 năm và gắn bó như chị em trong gia đình. Vào những dịp quan trọng của mỗi người, người còn lại luôn có mặt để chung vui.

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Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, Thân Thúy Hà bất ngờ gây chú ý khi tiết lộ tính cách thật của cô bạn thân ngay trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, nữ diễn viên viết: “Tôi có nhỏ em út trong nhà nó mắc bệnh mít ướt hay tủi thân khóc nhè. Tôi nhanh tay chụp điện thoại gọi cho nó, thiệt là nó đang khóc, giọng bả còn nghẹn ngào, mũi đang sụt sịt nói em tủi thân sao rủ mọi người mà không rủ em. Trời ơi tôi nghĩ cho nó, nó thì nghĩ cho tôi, thành ra tôi vô tình làm con nhỏ buồn tủi thân”.

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Là chị em thân thiết hơn chục năm, Thân Thúy Hà khiến Tăng Thanh Hà tủi thân rơi nước mắt vì… không chịu mời sinh nhật – Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Thân Thúy Hà, trong buổi tiệc sinh nhật của con trai vừa qua, cô đã không mời Tăng Thanh Hà tham dự. Nguyên nhân là vì bữa tiệc được tổ chức vào cuối tuần và nữ diễn viên cho rằng Hà Tăng đang muốn dành nhiều thời gian cho gia đình.

Dù lo nghĩ cho Hà Tăng nhưng Thân Thúy Hà lại vô tình khiến cô em tủi thân vì không được mời tiệc sinh nhật. Ngay sau đó, cô đã phải gọi điện cho Hà Tăng để phân trần.

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Tiệc sinh nhật con trai Thân Thúy Hà vắng bóng Hà Tăng - Ảnh: FB

Trước phản ứng có phần nhạy cảm của Hà Tăng, Thân Thúy Hà cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ, vừa buồn cười lại vừa thương: “Thôi mai mốt ngày gì cũng kệ, rủ rê nó đi hết, lỡ nó ham vui nó bỏ chồng con ở nhà đi được thì vô tình mình không làm nó khóc như hôm nay”.

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Chơi thân hơn 10 năm nhưng Thân Thúy Hà cũng bất ngờ trước sự 'yếu đuối' của cô em thân thiết - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy được khía cạnh hoàn toàn khác của Hà Tăng. Bởi lẽ trước nay, vẻ ngoài của nàng ngọc nữ màn ảnh có vẻ khá cứng rắn và bản lĩnh, nào ngờ cô nàng lại dễ xúc động và sống vô cùng tình cảm.

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