Khổng Tú Quỳnh vướng nghi vấn hẹn hò tình trẻ, là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng?

Sau thời gian dài chia tay Ngô Kiến Huy, gần đây cư dân mạng liên tục "soi" ra những chi tiết nghi vấn Khổng Tú Quỳnh đang hẹn hò với người mới, danh tính chàng trai này cũng nhanh chóng được hé lộ.

Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy từng là cặp đôi khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình ngọt ngào và kéo dài nhiều năm. Đến nay, mối tình này vẫn khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy luyến tiếc không chỉ bởi sự đẹp đôi mà cả 2 đã từng cùng nhau vượt qua không ít sóng gió. Đến năm 2019, Khổng Tú Quỳnh khiến người hâm mộ sững sờ khi chia tay Ngô Kiến Huy sau 8 năm gắn bó. Thời gian gần đây cư dân mạng đã đặt ra nghi vấn giọng ca Tiệm bánh dâu tây đã có tình mới sau khi chia tay Ngô Kiến Huy. Đây không phải là lần đầu tiên cô nàng vướng vào tin đồn hẹn hò với người này.

Ở tuổi 31, nhan sắc Khổng Tú Quỳnh ngày càng "lên hương" Theo đó, mạng xã hội rầm rộ tin đồn ca sĩ Khổng Tú Quỳnh đang hẹn hò với một trong những học trò cưng của Đông Nhi - ca sĩ Cody (thành viên nhóm nhạc Uni5). Điều này xuất phát từ việc cả 2 thường xuyên lộ hint hẹn hò cùng địa điểm, thậm chí là sống chung.

Dù đã lựa chọn góc chụp khác nhau nhưng cư dân mạng vẫn vô cùng tinh ý và phát hiện ra điểm tương đồng tại địa điểm check-in của cặp đôi. Trên mạng xã hội, cư dân mạng đã bắt gặp vài lần cả hai đều khoe ảnh tại một địa điểm và thời gian đăng bài gần kề. Ngoài ra, điều khiến dân tình suy đoán Khổng Tú Quỳnh và Cody hẹn hò chính là việc cặp đôi đều lựa chọn im lặng trước sự thắc mắc của khán giả. Những hình ảnh trên trang cá nhân của cặp đôi cũng bị netizen soi ra nghi vấn hẹn hò. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải hình hai ly nước. Dân tình gọi tên Cody dưới bài post của Khổng Tú Quỳnh. Được biết, Cody - tên thật là Võ Đình Nam, sinh năm 1996. Anh là thành viên nhóm nhạc Uni5. Đây là nhóm nhạc được thành lập và điều hành bởi công ty 6th Sense Entertainment của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Cody sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái biểu diễn tự tin đã giúp anh thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trẻ. Cody kém "bạn gái tin đồn" Khổng Tú Quỳnh 5 tuổi. Cận cảnh gương mặt điển trai của nam ca sĩ khiến fan xuyến xao. Trước đó vào giữa năm 2021, Cody và Khổng Tú Quỳnh đã từng vướng nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên không lâu sau đó, tin đồn này nhanh chóng bị dập tắt và trôi vào quên lãng. Hiện thông tin Khổng Tú Quỳnh hẹn hò Cody vẫn chỉ là nghi vấn từ phía cư dân mạng, về phía cả hai cũng không lên tiếng về chuyện này.

Nhắc về chuyện tình 8 năm với Ngô Kiến Huy, vì sao Khổng Tú Quỳnh không tiết lộ lý do chia tay? Mới đây, đoạn clip Khổng Tú Quỳnh lần đầu trải lòng về chuyện tình 8 năm với Ngô Kiến Huy được khán giả chia sẻ trở lại, khi nói về mối tình không trọn vẹn của mình, nữ ca sĩ nhiều lần rơi nước mắt, nghẹn ngào tiếc nuối những kỷ niệm đã qua cùng với người yêu cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-tu-quynh-vuong-nghi-van-hen-ho-tinh-tre-la-thanh-vien-cua-nhom-nhac-nam-noi-tieng-499761.html