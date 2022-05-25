Hậu chia tay tình cũ 8 năm, Khổng Tú Quỳnh đã có tình mới, còn bị vạch rõ chi tiết 'sống chung một nhà'?

Hậu trường 25/05/2022 08:42

Thông tin Khổng Tú Quỳnh đang hẹn hò với học trò Đông Nhi đã thu hút nhiều sự quan tâm từ netizen.

Sau 8 năm hẹn hò, Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy đã từng lên kế hoạch đám cưới nhưng cuối cùng lại bị tan vỡ gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Đã hơn 2 năm kể từ ngày thông báo chia tay, mỗi người giờ đây đều có cuộc sống mới. Trong khi Ngô Kiến Huy tập trung hết công sức vào làm nghệ thuật thì Khổng Tú Quỳnh có vẻ "im hơi lặng tiếng hơn".

Hậu chia tay tình cũ 8 năm, Khổng Tú Quỳnh đã có tình mới, còn bị vạch rõ chi tiết 'sống chung một nhà'? - Ảnh 1
Khổng Tú Quỳnh từng có 8 năm yêu Ngô Kiến Huy nhưng kết thúc trong tiếc nuối - Ảnh: Internet

Mới đây, khuya 24/5, mạng xã hội bất ngờ rộ lên tin đồn tình cũ 8 năm của Ngô Kiến Huy đang âm thầm hẹn hò với một học trò cưng của Đông Nhi gây nhiều xôn xao. Theo đó, người được cho đang hẹn hò với Khổng Tú Quỳnh chính là Cody - thành viên nhóm Uni5. Cụ thể, nguồn tin xuất phát từ việc netizen soi ra nhiều 'hint' cả hai đã sống chung nhà, còn chỉ ra cả những chi tiết tương đồng những hình ảnh giữa nam ca sĩ và Khổng Tú Quỳnh đăng tải.  

Hậu chia tay tình cũ 8 năm, Khổng Tú Quỳnh đã có tình mới, còn bị vạch rõ chi tiết 'sống chung một nhà'? - Ảnh 2
Mạng xã hội rộ lên thông tin Khổng Tú Quỳnh hẹn hò với Cody - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi đăng tải, thông tin này đã trở thành tâm điểm bàn tán, "mổ xẻ" trong cộng đồng mạng. Trước đó vào giữa năm 2021, Cody và Khổng Tú Quỳnh từng vướng nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên không lâu sau đó, tin đồn này nhanh chóng bị dập tắt và trôi vào quên lãng.

Hậu chia tay tình cũ 8 năm, Khổng Tú Quỳnh đã có tình mới, còn bị vạch rõ chi tiết 'sống chung một nhà'? - Ảnh 3
Trước đó, giữa năm 2021, cả 2 cũng từng vướng tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Hiện, tất cả chỉ là nghi vấn từ phía cư dân mạng. Thực hư câu chuyện ra sao phải chờ chính chủ lên tiếng phản hồi. Người hâm mộ cũng hy vọng cô gái "dâu tây" bé nhỏ sẽ tìm được hạnh phúc sau những khổ đau trong tình yêu.

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