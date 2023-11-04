Không thề non hẹn biển, chú rể Gin Tuất Kiệt nhắn nhủ tâm sự xúc động gửi đến cô dâu Puka: Chỉ 3 từ đủ nói lên tất cả!

Hậu trường 04/11/2023 19:42

Đám cưới cặp đôi Puka - Gin Tuấn Kiệt diễn ra chiều tối 4/11 tại bãi biển thuộc resort 5 sao ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Hôn lễ tổ chức bên bờ biển thơ mộng, lãng mạn quy tụ dàn sao Việt đến tham dự như Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Hòa Minzy, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Lê Dương Bảo Lâm, Thu Trang - Tiến Luận, Thuý Ngân, Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt, Hoa hậu Khánh Vân, Gil Lê, Minh Tú,... 

Không thề non hẹn biển, chú rể Gin Tuất Kiệt nhắn nhủ tâm sự xúc động gửi đến cô dâu Puka: Chỉ 3 từ đủ nói lên tất cả! - Ảnh 1Không thề non hẹn biển, chú rể Gin Tuất Kiệt nhắn nhủ tâm sự xúc động gửi đến cô dâu Puka: Chỉ 3 từ đủ nói lên tất cả! - Ảnh 2

Không thề non hẹn biển, chú rể Gin Tuất Kiệt nhắn nhủ tâm sự xúc động gửi đến cô dâu Puka: Chỉ 3 từ đủ nói lên tất cả! - Ảnh 3
 Dàn sao đình đám quy tụ tại đám cưới

Khoảnh khắc trao lời nguyện ước của chú rể Gin Tuấn Kiệt dành cho cô dâu Puka nhanh chóng gây sốt mạng xã hội bởi lời lẽ vô cùng chân thành dù không thề non hẹn biển.

Nam ca sĩ xúc động: "Anh cảm ơn em vì đã luôn yêu thương, ở bên cạnh anh, trong tất cả mọi chuyện, dù có những thử thách sóng gió, nhưng cuối cùng chúng ta cũng vượt qua được. Để đến hôm nay chúng ta đến với một chương mới của cuộc đời". 

"Trước sự chứng kiến của cha mẹ, gia đình, anh chị em bạn bè đồng nghiệp thân thiết, anh sẽ không nói lời thề vì nếu thề mà không làm được thì cũng chỉ là lời nói suông. Anh vẫn sẽ tiếp tục làm những điều mà anh đã làm mỗi ngày cho em để em cảm nhận đươc những gì anh yêu thương em, dành cho em, cục vợ của anh. Anh yêu em”, Gin Tuấn Kiệt thổ lộ. 

Không thề non hẹn biển, chú rể Gin Tuất Kiệt nhắn nhủ tâm sự xúc động gửi đến cô dâu Puka: Chỉ 3 từ đủ nói lên tất cả! - Ảnh 4Không thề non hẹn biển, chú rể Gin Tuất Kiệt nhắn nhủ tâm sự xúc động gửi đến cô dâu Puka: Chỉ 3 từ đủ nói lên tất cả! - Ảnh 5

Không thề non hẹn biển, chú rể Gin Tuất Kiệt nhắn nhủ tâm sự xúc động gửi đến cô dâu Puka: Chỉ 3 từ đủ nói lên tất cả! - Ảnh 6
 Gin Tuấn Kiệt nhắn nhủ đến cô dâu của đời mình

Lắng nghe những lời nói của Gin Tuấn Kiệt, mỹ nhân làng hài rơi nước mắt. Nhiều khách mời không kìm nén được sự xúc động trước khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai.

Không thề non hẹn biển, chú rể Gin Tuất Kiệt nhắn nhủ tâm sự xúc động gửi đến cô dâu Puka: Chỉ 3 từ đủ nói lên tất cả! - Ảnh 7Không thề non hẹn biển, chú rể Gin Tuất Kiệt nhắn nhủ tâm sự xúc động gửi đến cô dâu Puka: Chỉ 3 từ đủ nói lên tất cả! - Ảnh 8Không thề non hẹn biển, chú rể Gin Tuất Kiệt nhắn nhủ tâm sự xúc động gửi đến cô dâu Puka: Chỉ 3 từ đủ nói lên tất cả! - Ảnh 9

Sau đám cưới tại Cam Ranh - quê nhà chú rể, cả hai tổ chức tiệc báo hỷ tại TP HCM vào ngày 6/11 và cũng sẽ thực hiện thêm đám cưới tại quê nhà cô dâu ở Đồng Tháp theo phong cách miền Tây nhưng chưa công bố thời gian cụ thể.

Dâu - rể tháng 11 Puka - Gin Tuấn Kiệt lộ diện: Vẻ ngoài bừng sáng, bất chấp camera mờ nhoè, nhưng đám cưới vẫn không quên 'tấu hề'

Dâu - rể tháng 11 Puka - Gin Tuấn Kiệt lộ diện: Vẻ ngoài bừng sáng, bất chấp camera mờ nhoè, nhưng đám cưới vẫn không quên 'tấu hề'

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Jun Phạm đã chia sẻ loạt ảnh chụp chung với cô dâu, chú rể Puka - Gin Tuấn Kiệt, nhưng nó "lạ lắm".

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