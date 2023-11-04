Không thề non hẹn biển, chú rể Gin Tuất Kiệt nhắn nhủ tâm sự xúc động gửi đến cô dâu Puka: Chỉ 3 từ đủ nói lên tất cả!

Nam ca sĩ xúc động: "Anh cảm ơn em vì đã luôn yêu thương, ở bên cạnh anh, trong tất cả mọi chuyện, dù có những thử thách sóng gió, nhưng cuối cùng chúng ta cũng vượt qua được. Để đến hôm nay chúng ta đến với một chương mới của cuộc đời".

"Trước sự chứng kiến của cha mẹ, gia đình, anh chị em bạn bè đồng nghiệp thân thiết, anh sẽ không nói lời thề vì nếu thề mà không làm được thì cũng chỉ là lời nói suông. Anh vẫn sẽ tiếp tục làm những điều mà anh đã làm mỗi ngày cho em để em cảm nhận đươc những gì anh yêu thương em, dành cho em, cục vợ của anh. Anh yêu em”, Gin Tuấn Kiệt thổ lộ.

Gin Tuấn Kiệt nhắn nhủ đến cô dâu của đời mình

Lắng nghe những lời nói của Gin Tuấn Kiệt, mỹ nhân làng hài rơi nước mắt. Nhiều khách mời không kìm nén được sự xúc động trước khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai.

Sau đám cưới tại Cam Ranh - quê nhà chú rể, cả hai tổ chức tiệc báo hỷ tại TP HCM vào ngày 6/11 và cũng sẽ thực hiện thêm đám cưới tại quê nhà cô dâu ở Đồng Tháp theo phong cách miền Tây nhưng chưa công bố thời gian cụ thể.