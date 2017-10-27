Không son phấn, dàn người đẹp Hoa hậu Trái Đất 2017 khiến khán giả 'khóc thét'

Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2017 (Miss Earth 2017) đang bước vào giai đoạn nước rút. Tất cả các người đẹp đều cố gắng thể hiện những gì tốt nhất để được giành được chiếc vương miện cao quý.

Đại diện của Việt Nam - người đẹp Hà Thu là một trong những ứng cử viên sáng giá của cuộc thi và được dự đoán có nhiều khả năng tranh chấp danh hiệu cao nhất. Tuy nhiên, trong phần thi mặt mộc mới đây diễn ra tại Philippines, Hà Thu và nhiều thí sinh khác đã gây thất vọng thậm chí nhiều khán giả bị sốc.