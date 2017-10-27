Không son phấn, dàn người đẹp Hoa hậu Trái Đất 2017 khiến khán giả 'khóc thét'

Hậu trường 27/10/2017 14:00

Vừa qua, các thí sinh "Hoa hậu Trái Đất 2017" đã khiến khán giả giật mình khi chứng kiến những gương mặt kém sắc, nhiều "góc chết" trong phần thi mặt mộc.

Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2017 (Miss Earth 2017) đang bước vào giai đoạn nước rút. Tất cả các người đẹp đều cố gắng thể hiện những gì tốt nhất để được giành được chiếc vương miện cao quý.

Đại diện của Việt Nam - người đẹp Hà Thu là một trong những ứng cử viên sáng giá của cuộc thi và được dự đoán có nhiều khả năng tranh chấp danh hiệu cao nhất. Tuy nhiên, trong phần thi mặt mộc mới đây diễn ra tại Philippines, Hà Thu và nhiều thí sinh khác đã gây thất vọng thậm chí nhiều khán giả bị sốc.

Mặt mộc dàn người đẹp Hoa hậu Trái Đất 2017 khiến khán giả 'khóc thét'
Gương mặt bóng dầu của Hà Thu khiến cô bị mất điểm - Ảnh: Internet

Mặt mộc dàn người đẹp Hoa hậu Trái Đất 2017 khiến khán giả 'khóc thét'
Người đẹp Trung Quốc có gương mặt trái xoan đẹp nhưng đôi mắt quá nhỏ khiến cô trông kém xinh hơn hẳn - Ảnh: Internet

Mặt mộc dàn người đẹp Hoa hậu Trái Đất 2017 khiến khán giả 'khóc thét'
Thí sinh đến từ Zambia có nụ cười đẹp nhưng chiếc mũi quá to khiến gương mặt mất cân đối - Ảnh: Internet

Mặt mộc dàn người đẹp Hoa hậu Trái Đất 2017 khiến khán giả 'khóc thét'
Đại diện đến từ Ý trông khá già khi không có lớp trang điểm - Ảnh: Internet

Mặt mộc dàn người đẹp Hoa hậu Trái Đất 2017 khiến khán giả 'khóc thét'
Người đẹp Belarus lộ gương mặt đầy tàn nhang nên trông kém tự tin - Ảnh: Internet

Mặt mộc dàn người đẹp Hoa hậu Trái Đất 2017 khiến khán giả 'khóc thét'
Đại diện Serbia Lione có quá nhiều khuyết điểm trên gương mặt khiến nhiều người giật mình - Ảnh: Internet

Mặt mộc dàn người đẹp Hoa hậu Trái Đất 2017 khiến khán giả 'khóc thét'
Người đẹp Gana với biểu cảm kém duyên cùng với khuôn mặt nhiều mụn làm không ít khán giả cho rằng cơ hội đoạt giải của cô rất mong manh - Ảnh: Internet

Mặt mộc dàn người đẹp Hoa hậu Trái Đất 2017 khiến khán giả 'khóc thét'
Gương mặt của thí sinh đại diện Ethiopia trông khá ổn nếu như cô không chuốt mascara quá tay như thế này - Ảnh: Internet 

Mặt mộc dàn người đẹp Hoa hậu Trái Đất 2017 khiến khán giả 'khóc thét'
Người đẹp Ấn Độ để lộ quầng thâm mắt khá rõ và vẻ đẹp không mấy nổi bật so với các thí sinh khác - Ảnh: Internet

Bên cạnh những thí sinh để lộ nhiều khuyết điểm, không ít người đẹp khiến khán giả phải trầm trồ với vẻ đẹp tự nhiên không cần son phấn.

Mặt mộc dàn người đẹp Hoa hậu Trái Đất 2017 khiến khán giả 'khóc thét'
Hoa hậu Australia là cái tên được chú ý nhiều sau khi khoe mặt mộc - Ảnh: Internet

Mặt mộc dàn người đẹp Hoa hậu Trái Đất 2017 khiến khán giả 'khóc thét'
Dù để mặt mộc nhưng đại diện Tây Ban Nha vẫn toát lên thần thái của hoa hậu - Ảnh: Internet

Mặt mộc dàn người đẹp Hoa hậu Trái Đất 2017 khiến khán giả 'khóc thét'
Người đẹp Serbia được đánh giá là một trong những thí sinh có mặt mộc đẹp nhất cuộc thi - Ảnh: Internet

Đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2017 sẽ diễn ra vào ngày 04/11 sắp tới tại Mall of Asia Arena, thủ đô Manila (Philippines) và được truyền hình trực tiếp đến khán giả khắp thế giới.

Từ khóa:   Hà Thu Hoa hậu Trái đất 2017 nhan sắc Hoa hậu Trái đất 2017

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