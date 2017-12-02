Không gian sống tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên của gia đình Hồng Nhung khiến khán giả thích mê

Tuy công việc khá bận rộn nhưng bà mẹ 2 con Hồng Nhung vẫn dành thời gian chăm chút nhà cửa. Mọi ngóc ngách trong nhà đều có sự quan tâm chu đáo của chủ nhân. Vì có sở thích trồng cây, cộng với mong muốn tạo cho các con một môi trườnng vui chơi thỏa thích ngay chính trong ngôi nhà của mình, vợ chồng Hồng Nhung đã thiết kế không gian sống giống như một khu vườn thu hẹp.

Tuy diện tích căn nhà không quá rộng lớn nhưng Hồng Nhung biết tận dụng tối đa các khoảng trống để trồng rau xanh hoặc cây hoa nhằm tạo ra sự tươi mát.

Ngoài ra, vợ chồng Diva cũng thiết kế nhiều góc vui chơi cho Tôm và Tép như bãi cát, các bồn nhựa để gieo hạt. Khu vườn nhà nữ ca sĩ tuy nhỏ nhưng có đầy đủ các loại rau như: Mồng tơi, cà tím, củ cải, su hào, mướp, bầu...