Không gian sống tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên của gia đình Hồng Nhung khiến khán giả thích mê

Hậu trường 02/12/2017 11:32

Qua chia sẻ của nhà thiết kế (NTK) Đức Hùng, khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách bài trí không gian nhà ở đầy sự sáng tạo của vợ chồng Diva Hồng Nhung.

Tuy công việc khá bận rộn nhưng bà mẹ 2 con Hồng Nhung vẫn dành thời gian chăm chút nhà cửa. Mọi ngóc ngách trong nhà đều có sự quan tâm chu đáo của chủ nhân. Vì có sở thích trồng cây, cộng với mong muốn tạo cho các con một môi trườnng vui chơi thỏa thích ngay chính trong ngôi nhà của mình, vợ chồng Hồng Nhung đã thiết kế không gian sống giống như một khu vườn thu hẹp.

Không gian sống tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên của gia đình Hồng Nhung khiến khán giả thích mê - Ảnh 1
Con trai Hồng Nhung thích thú thu hoạch củ cải do mẹ trồng - Ảnh: FBNV

Tuy diện tích căn nhà không quá rộng lớn nhưng Hồng Nhung biết tận dụng tối đa các khoảng trống để trồng rau xanh hoặc cây hoa nhằm tạo ra sự tươi mát.

Ngoài ra, vợ chồng Diva cũng thiết kế nhiều góc vui chơi cho Tôm và Tép như bãi cát, các bồn nhựa để gieo hạt. Khu vườn nhà nữ ca sĩ tuy nhỏ nhưng có đầy đủ các loại rau như: Mồng tơi, cà tím, củ cải, su hào, mướp, bầu...

Không gian sống tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên của gia đình Hồng Nhung khiến khán giả thích mê - Ảnh 2
Mọi ngóc ngách trong nhà đều có sự hiện diện của cây xanh - Ảnh: FBNV

Không gian sống tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên của gia đình Hồng Nhung khiến khán giả thích mê - Ảnh 3
Vợ chồng Hồng Nhung tự trồng rau sạch để dùng - Ảnh: FBNV

Không gian sống tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên của gia đình Hồng Nhung khiến khán giả thích mê - Ảnh 4
Con gái Hồng Nhung say mê khám phá bãi cát do mẹ thiết kế - Ảnh: FBNV

Không gian sống tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên của gia đình Hồng Nhung khiến khán giả thích mê - Ảnh 5

Không gian sống tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên của gia đình Hồng Nhung khiến khán giả thích mê - Ảnh 6
2 bé được vợ chồng Hồng Nhung dạy cách chăm sóc cây xanh từ nhỏ - Ảnh: FBNV

Không gian sống tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên của gia đình Hồng Nhung khiến khán giả thích mê - Ảnh 7
Tôm và Tép thích thú với quả cà to quá khổ - Ảnh: FBNV

Không gian sống tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên của gia đình Hồng Nhung khiến khán giả thích mê - Ảnh 8
Ngoài trồng rau, Hồng Nhung còn dạy các con trồng hoa - Ảnh: FBNV

Mới đây, NTK Đức Hùng đã có dịp ghé thăm gia đình “cô em” và rất thích thú khi được chiêu đãi toàn các món ăn chế biến từ nguyên liệu có sẵn. Anh viết: "Bữa ăn tối tại nhà cô em yêu quý. Đồ ăn ngon tuyệt! Và đặc biệt toàn bộ rau và củ quả là của Tôm trồng tại vườn và gieo bắt đầu từ hạt giống và thành cây, rồi thu hoạch để có bữa ngon lành như hôm nay. Và ngôi nhà của Diva đẹp không tả được. Đêm Sài Gòn ấm áp bên những người thân yêu. Cảm ơn Hồng Nhung cùng Tôm, Tép đã tiếp đón nhà bé rất long trọng. Sẽ có ngày quay lại". 

Không gian sống tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên của gia đình Hồng Nhung khiến khán giả thích mê - Ảnh 9
NTK Đức hùng thích thú với bữa ăn thịnh soạn tại nhà "cô em" - Ảnh: FBNV

Không gian sống tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên của gia đình Hồng Nhung khiến khán giả thích mê - Ảnh 10

Không gian sống tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên của gia đình Hồng Nhung khiến khán giả thích mê - Ảnh 11
Bữa ăn được chế biến từ các nguyên liệu có sẵn trong nhà - Ảnh: FBNV

Nhìn Diva Hồng Nhung với vòng 1 căng tròn, quyến rũ thế này, chẳng ai ngờ đã là bà mẹ hai con U50

Nhìn Diva Hồng Nhung với vòng 1 căng tròn, quyến rũ thế này, chẳng ai ngờ đã là bà mẹ hai con U50

Diva Hồng Nhung khiến không ít chị em phải trầm trồ, ngưỡng mộ vì ở tuổi U50 vẫn giữ được thân hình nuột nà, bốc lửa.

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Từ khóa:   ca sĩ hồng nhung không gian sống nhà Hồng Nhung NTK Đức Hùng

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