Không gian sống tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên của gia đình Hồng Nhung khiến khán giả thích mê

Qua chia sẻ của nhà thiết kế (NTK) Đức Hùng, khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách bài trí không gian nhà ở đầy sự sáng tạo của vợ chồng Diva Hồng Nhung.
- Tuổi U50, Hồng Nhung vẫn trẻ trung khoe dáng nuột nà ở phòng tập
- Hé lộ tuổi thơ buồn và bị phán là có 'số' chia rẽ cha mẹ của diva Hồng Nhung
Tuy công việc khá bận rộn nhưng bà mẹ 2 con Hồng Nhung vẫn dành thời gian chăm chút nhà cửa. Mọi ngóc ngách trong nhà đều có sự quan tâm chu đáo của chủ nhân. Vì có sở thích trồng cây, cộng với mong muốn tạo cho các con một môi trườnng vui chơi thỏa thích ngay chính trong ngôi nhà của mình, vợ chồng Hồng Nhung đã thiết kế không gian sống giống như một khu vườn thu hẹp.
Tuy diện tích căn nhà không quá rộng lớn nhưng Hồng Nhung biết tận dụng tối đa các khoảng trống để trồng rau xanh hoặc cây hoa nhằm tạo ra sự tươi mát.
Ngoài ra, vợ chồng Diva cũng thiết kế nhiều góc vui chơi cho Tôm và Tép như bãi cát, các bồn nhựa để gieo hạt. Khu vườn nhà nữ ca sĩ tuy nhỏ nhưng có đầy đủ các loại rau như: Mồng tơi, cà tím, củ cải, su hào, mướp, bầu...
Mới đây, NTK Đức Hùng đã có dịp ghé thăm gia đình “cô em” và rất thích thú khi được chiêu đãi toàn các món ăn chế biến từ nguyên liệu có sẵn. Anh viết: "Bữa ăn tối tại nhà cô em yêu quý. Đồ ăn ngon tuyệt! Và đặc biệt toàn bộ rau và củ quả là của Tôm trồng tại vườn và gieo bắt đầu từ hạt giống và thành cây, rồi thu hoạch để có bữa ngon lành như hôm nay. Và ngôi nhà của Diva đẹp không tả được. Đêm Sài Gòn ấm áp bên những người thân yêu. Cảm ơn Hồng Nhung cùng Tôm, Tép đã tiếp đón nhà bé rất long trọng. Sẽ có ngày quay lại".