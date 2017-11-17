Nhìn Diva Hồng Nhung với vòng 1 căng tròn, quyến rũ thế này, chẳng ai ngờ đã là bà mẹ hai con U50

Là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc vượt thời gian của làng giải trí Việt, Diva Hồng Nhung luôn thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Mới đây, nữ diva lại khiến dư luận bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh người ướt đẫm mồ hôi, diện đồ bó sát khoe vòng 1 căng tròn, bốc lửa ở phòng tập.

Bài viết nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dân mạng. Hình ảnh khoe vóc dáng nuột nà ướt đẫm mồ hôi của Hồng Nhung nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.