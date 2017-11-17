Nhìn Diva Hồng Nhung với vòng 1 căng tròn, quyến rũ thế này, chẳng ai ngờ đã là bà mẹ hai con U50

Giải trí 17/11/2017 15:38

Diva Hồng Nhung khiến không ít chị em phải trầm trồ, ngưỡng mộ vì ở tuổi U50 vẫn giữ được thân hình nuột nà, bốc lửa.

Là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc vượt thời gian của làng giải trí Việt, Diva Hồng Nhung luôn thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Mới đây, nữ diva lại khiến dư luận bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh người ướt đẫm mồ hôi, diện đồ bó sát khoe vòng 1 căng tròn, bốc lửa ở phòng tập.

Bài viết nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dân mạng. Hình ảnh khoe vóc dáng nuột nà ướt đẫm mồ hôi của Hồng Nhung nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.

Nhìn Diva Hồng Nhung với vòng 1 căng tròn, quyến rũ thế này, chẳng ai ngờ đã là bà mẹ hai con U50 - Ảnh 1
Diva Hồng Nhung khoe ảnh ướt đẫm mồ hôi khoe vòng 1 căng tròn săn chắc tại phòng tập - Ảnh: Internet

Hồng Nhung sinh năm 1970, là một nữ ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Cô được nhiều khán giả biết đến với giọng hát nội lực, tinh tế. Nữ ca sĩ 47 tuổi khiến nhiều chị em ao ước không chỉ ở vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, sự nghiệp thành công mà còn cả cuộc sống hôn nhân viên mãn. 

Nhìn Diva Hồng Nhung với vòng 1 căng tròn, quyến rũ thế này, chẳng ai ngờ đã là bà mẹ hai con U50 - Ảnh 2
Dù đã ở tuổi U50 nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được thân hình thon gọn, cuốn hút - Ảnh: Internet

Ca sĩ gốc Hà thành được nhiều người đánh giá là khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Vì không thích ồn ào, nữ ca sĩ đã kết hôn một cách lặng lẽ.

Mãi năm sau, năm 2011, cô mới khiến nhiều người ngỡ ngàng khi bất ngờ công khai chuyện đã lập gia đình với doanh nhân ngoại quốc kém cô 3 tuổi. Năm 2012, vợ chồng nữ ca sĩ hạnh phúc đón hai thiên thần nhỏ chào đời.

Nhìn Diva Hồng Nhung với vòng 1 căng tròn, quyến rũ thế này, chẳng ai ngờ đã là bà mẹ hai con U50 - Ảnh 3
Nữ ca sĩ luôn thu hút được sự chú ý của công chúng khi xuất hiện lộng lẫy, xinh đẹp tại các sự kiện - Ảnh: Internet

Nhìn Diva Hồng Nhung với vòng 1 căng tròn, quyến rũ thế này, chẳng ai ngờ đã là bà mẹ hai con U50 - Ảnh 4
Hồng Nhung tạo dáng nhí nhảnh chụp hình cùng hai nhóc tỳ - Ảnh: Internet

Nhìn Diva Hồng Nhung với vòng 1 căng tròn, quyến rũ thế này, chẳng ai ngờ đã là bà mẹ hai con U50 - Ảnh 5
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Hồng Nhung còn sở hữu một tổ ấm hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh: Internet

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