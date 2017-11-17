Nhìn Diva Hồng Nhung với vòng 1 căng tròn, quyến rũ thế này, chẳng ai ngờ đã là bà mẹ hai con U50

Diva Hồng Nhung khiến không ít chị em phải trầm trồ, ngưỡng mộ vì ở tuổi U50 vẫn giữ được thân hình nuột nà, bốc lửa.
- Từ ngày 26/8/2022, 'Trời không phụ lòng người', 3 con giáp 'hái ra tiền', may mắn trăm bề, công danh chạm đỉnh, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền
- Tử vi dự báo rằng, 3 con giáp sẽ bùng nổ tài lộc sau ngày 26/8/2022, phất lên thành đại gia bạc tỷ
Là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc vượt thời gian của làng giải trí Việt, Diva Hồng Nhung luôn thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Mới đây, nữ diva lại khiến dư luận bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh người ướt đẫm mồ hôi, diện đồ bó sát khoe vòng 1 căng tròn, bốc lửa ở phòng tập.
Bài viết nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dân mạng. Hình ảnh khoe vóc dáng nuột nà ướt đẫm mồ hôi của Hồng Nhung nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.
Hồng Nhung sinh năm 1970, là một nữ ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Cô được nhiều khán giả biết đến với giọng hát nội lực, tinh tế. Nữ ca sĩ 47 tuổi khiến nhiều chị em ao ước không chỉ ở vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, sự nghiệp thành công mà còn cả cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Ca sĩ gốc Hà thành được nhiều người đánh giá là khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Vì không thích ồn ào, nữ ca sĩ đã kết hôn một cách lặng lẽ.
Mãi năm sau, năm 2011, cô mới khiến nhiều người ngỡ ngàng khi bất ngờ công khai chuyện đã lập gia đình với doanh nhân ngoại quốc kém cô 3 tuổi. Năm 2012, vợ chồng nữ ca sĩ hạnh phúc đón hai thiên thần nhỏ chào đời.