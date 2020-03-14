Không có táo bạo nhất chỉ có táo bạo hơn, Phương Trinh Jolie gây choáng khi diện váy ngủ khoe vòng 3 không nội y

Hậu trường 14/03/2020 14:50

Bức ảnh mới nhất trên mạng xã hội của nữ ca sĩ Phương Trinh Jolie khiến không ít cư dân mạng “mất máu” vì quá gợi cảm.

Là người đẹp sexy nổi tiếng của showbiz Việt, ca sĩ Phương Trinh Jolie không ngại diện những bộ trang phục gợi cảm để khoe vóc dáng nóng bỏng của mình.

Mới đây, người đẹp bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh diện váy ngủ đầy quyến rũ lên trang Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái: “Trứng rán cần mỡ. Bắp xào cần bơ. Quà, hoa á hả? Em cần anh cơ”.

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Bài đăng của Phương Trinh Jolie - Ảnh: IG

Qua hình ảnh đăng tải, Phương Trinh Jolie diện chiếc váy ngủ hai dây với thiết kế ren táo bạo, để lộ vòng 3 nóng bỏng khiến người xem “ngượng chín mặt”.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận ngợi khen nhan sắc của Phương Trinh: “Sexy quá chị”, “Chị ngày càng đẹp”, “Body nóng bỏng quá người đẹp ơi”, “Đăng hình giờ này thì ai mà chịu nổi”, “Như thế này có tính là đang thả thính không Trinh ơi”…

Đây không phải là lần đầu tiên Phương Trinh Jolie “đốt mắt” người hâm mộ với những bức ảnh sexy trên mạng xã hội. Vốn sở hữu số đo ba vòng “chuẩn không cần chỉnh” cùng đôi chân dài miên man, nữ ca sĩ rất biết cách thu hút sự chú ý với những bộ cánh gợi cảm khoe triệt để lợi thế hình thể. Cô nàng từng chia sẻ rằng: “Tôi tự hào về bản thân. Vóc dáng này là cả quá trình tập luyện kiên trì, đau đớn mới có được”.

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Phương Trinh Jolie vừa sang trọng vừa quyến rũ trên thảm đỏ sự kiện - Ảnh: FB

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Người đẹp có cả bộ sưu tập ảnh bikini chẳng kém gì Ngọc Trinh - Ảnh: FB

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến khen ngợi thì một bộ phận khán giả cho rằng Phương Trinh Jolie cần tiết chế hơn trong việc khoe thân.

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