Sau 10 năm nâng cấp, Phương Trinh Jolie sẽ làm lại vòng 1 vì đã quá hạn sử dụng

Ca sĩ Phương Trinh Jolie thẳng thắn tiết lộ về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ và kế hoạch "dao kéo" của bản thân trong thời gian tới.

Phương Trinh Jolie là một trong số ít mỹ nhân của showbiz Việt dám chia sẻ "tất tần tật" về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của mình với công chúng. Trong một bài phỏng vấn mới đây, mỹ nhân sinh năm 1988 không ngần ngại chia sẻ thêm về chuyện "đập đi xây lại".

Dù nhận không ít phản hồi tiêu cực về chuyện thẩm mỹ và gu thời trang táo bạo, nhưng Phương Trinh Jolie không mấy bận tâm - Ảnh: Internet

Chân dài này cho biết đang rất hài lòng với sắc vóc hiện tại của mình sau nhiều lần chỉnh sửa. Tuy nhiên trong tương lai, ca sĩ Phương Trinh Jolie dự định sẽ cắt mắt bởi "lớn tuổi sẽ có mỡ thừa, da thừa". Cô còn định làm lại vòng 1 vì túi nước biển đã quá hạn sử dụng.

Với vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh', chân dài này sẵn sàng thử sức với mọi thiết kế bikini dù là kiệm vải nhất - Ảnh: Internet

Cô không ngại bị bàn tán chuyện 'dao kéo', với cô thẩm mỹ thành công là tự nhiên - Ảnh: Internet

Trước đó, Phương Trinh Jolie đã chia sẻ về việc thẩm mỹ gần như toàn bộ gương mặt. Cô từng cắt mắt, sửa mũi, độn cằm, tiêm nhỏ hàm, tiêm tan mỡ mặt và tiêm filler môi. Chân dài này còn gây bất ngờ khi thừa nhận mỗi bộ phận đều làm lại đến lần 2 mới thành công. Ngoài gương mặt, cô còn động chạm "dao kéo" một vài bộ phận khác trên cơ thể để sắc vóc ngày càng quyến rũ hơn.

Phương Trinh Jolie thừa nhận 'đập mặt xây lại', mỗi chi tiết đều làm ít nhất 2 lần Trên một chương trình giải trí, nữ diễn viên Phương Trinh Jolie thừa nhận “dao kéo” 6 điểm trên gương mặt để sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-10-nam-nang-cap-phuong-trinh-jolie-se-lam-lai-vong-1-vi-da-qua-han-su-dung-350068.html