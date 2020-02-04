Sau 10 năm nâng cấp, Phương Trinh Jolie sẽ làm lại vòng 1 vì đã quá hạn sử dụng

Ca sĩ Phương Trinh Jolie thẳng thắn tiết lộ về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ và kế hoạch "dao kéo" của bản thân trong thời gian tới.
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Phương Trinh Jolie là một trong số ít mỹ nhân của showbiz Việt dám chia sẻ "tất tần tật" về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của mình với công chúng. Trong một bài phỏng vấn mới đây, mỹ nhân sinh năm 1988 không ngần ngại chia sẻ thêm về chuyện "đập đi xây lại".
Chân dài này cho biết đang rất hài lòng với sắc vóc hiện tại của mình sau nhiều lần chỉnh sửa. Tuy nhiên trong tương lai, ca sĩ Phương Trinh Jolie dự định sẽ cắt mắt bởi "lớn tuổi sẽ có mỡ thừa, da thừa". Cô còn định làm lại vòng 1 vì túi nước biển đã quá hạn sử dụng.
Trước đó, Phương Trinh Jolie đã chia sẻ về việc thẩm mỹ gần như toàn bộ gương mặt. Cô từng cắt mắt, sửa mũi, độn cằm, tiêm nhỏ hàm, tiêm tan mỡ mặt và tiêm filler môi. Chân dài này còn gây bất ngờ khi thừa nhận mỗi bộ phận đều làm lại đến lần 2 mới thành công. Ngoài gương mặt, cô còn động chạm "dao kéo" một vài bộ phận khác trên cơ thể để sắc vóc ngày càng quyến rũ hơn.