Chán khoe ngực, Phương Trinh Jolie lại ‘đốt mắt’ khán giả khi diện bikini khoét sâu ngay vùng nhạy cảm

Hậu trường 10/06/2019 17:30

Loạt ảnh mới của Phương Trinh Jolie một lần nữa khiến người xem không ngừng xuýt xoa trước vóc dáng sexy của cô.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp đầy quyến rũ cùng thân hình đồng hồ cát “chuẩn không cần chỉnh”, Phương Trinh Jolie được xem là một trong những mỹ nhân gợi cảm nhất showbiz Việt. Với lợi thế chiều cao gần 1m7 cùng số đo 3 vòng lần lượt là 84-61-95, Phương Trinh Jolie luôn tự tin khi diện những bộ trang phục được cắt xẻ táo bạo.

Ảnh Sex Phương Trinh Jolie
Phương Trinh Jolie sở hữu vóc dáng khiến chị em phải thầm ghen tỵ - Ảnh: Internet

Mới đây, Phương Trinh Jolie đã đăng tải loạt ảnh diện bikini đầy gợi cảm trong chuyến nghỉ dưỡng tại Las Vegas lên trang cá nhân. Nữ diễn viên diện bikini họa tiết hổ vằn với những đường khoét sâu quyến rũ để lộ bờ mông căng tròn đầy nóng bỏng.

Ảnh Sex Phương Trinh Jolie

Người đẹp thường xuyên thả dáng trong những bộ bikini gợi cảm – Ảnh: Internet

Ảnh Sex Phương Trinh Jolie

Là một trong những mỹ nhân sexy bậc nhất Vbiz, Phương Trinh Jolie luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet

Ảnh Sex Phương Trinh Jolie

Để sở hữu vóc dáng thon gọn như hiện tại, nữ diễn viên thường xuyên luyện tập yoga – Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác của người đẹp:

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Dưới bài đăng của Phương Trinh Jolie, nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi dành cho vóc dáng của cô. Tuy nhiên, người đẹp cũng từng vướng phải nhiều tranh cãi khi bị cộng đồng mạng cho là nghiện khoe thân. Trước những ý kiến trái chiều của dư luận, Phương Trinh Jolie cho biết cô hiểu thế nào là giới hạn để không bị phản cảm và chưa bao giờ cố gồng mình để tỏ ra sexy.

Không để kém cạnh chị em, Phương Trinh Jolie diện váy cắt xẻ táo bạo khoe nửa bầu ngực khiến nhiều người ‘đỏ mặt’

Không để kém cạnh chị em, Phương Trinh Jolie diện váy cắt xẻ táo bạo khoe nửa bầu ngực khiến nhiều người ‘đỏ mặt’

Sở hữu thân hình gợi cảm cùng số đo 3 vòng cực chuẩn, Phương Trinh Jolie không ngần ngại diện những bộ trang phục được thiết kế táo bạo.

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