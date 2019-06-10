Chán khoe ngực, Phương Trinh Jolie lại ‘đốt mắt’ khán giả khi diện bikini khoét sâu ngay vùng nhạy cảm

Sở hữu gương mặt xinh đẹp đầy quyến rũ cùng thân hình đồng hồ cát “chuẩn không cần chỉnh”, Phương Trinh Jolie được xem là một trong những mỹ nhân gợi cảm nhất showbiz Việt. Với lợi thế chiều cao gần 1m7 cùng số đo 3 vòng lần lượt là 84-61-95, Phương Trinh Jolie luôn tự tin khi diện những bộ trang phục được cắt xẻ táo bạo.

Phương Trinh Jolie sở hữu vóc dáng khiến chị em phải thầm ghen tỵ - Ảnh: Internet

Mới đây, Phương Trinh Jolie đã đăng tải loạt ảnh diện bikini đầy gợi cảm trong chuyến nghỉ dưỡng tại Las Vegas lên trang cá nhân. Nữ diễn viên diện bikini họa tiết hổ vằn với những đường khoét sâu quyến rũ để lộ bờ mông căng tròn đầy nóng bỏng.