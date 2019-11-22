Phương Trinh Jolie thừa nhận 'đập mặt xây lại', mỗi chi tiết đều làm ít nhất 2 lần

Hậu trường 22/11/2019 16:11

Trên một chương trình giải trí, nữ diễn viên Phương Trinh Jolie thừa nhận “dao kéo” 6 điểm trên gương mặt để sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hiện tại.

Nhắc đến nữ diễn viên Phương Trinh Jolie, người ta thường nghĩ ngay đến những bộ ảnh bikini nóng bỏng. Tuy nhiên, bên cạnh thân hình đồng hồ cát “chuẩn không cần chỉnh”, cô còn sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc sảo.

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Phương Trinh Jolie là người đẹp nóng bỏng nhất nhì Vbiz - Ảnh: FB

Mới đây, xuất hiện trên một chương trình truyền hình, nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ bản thân đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc hoàn hảo như hiện tại.

Phương Trinh Jolie thẳng thắn chia sẻ: “Tôi cắt mắt, sửa mũi, độn cằm, tiêm nhỏ hàm, tiêm mặt cho tan mỡ và tiêm filler môi”. Dù thừa nhận bản thân may mắn vì gặp được bác sĩ giỏi nhưng mỗi bộ phận trên gương mặt cô đều phải phẫu thuật đến lần thứ 2 mới thành công.

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Phương Trinh Jolie thừa nhận 'dao kéo' 6 điểm trên gương mặt - Ảnh: Internet

Cụ thể, nữ diễn viên làm mũi lần đầu mất 10 triệu và sau 7 năm thì làm lại lần 2 mất 14 triệu. Về phần mắt, cô phải chi 15 triệu để sửa lại vì lần đầu cắt bị lệch. Bên cạnh đó, người đẹp còn tiêm tan mỡ ở mặt 3 lần. Kể về quá trình “đập mặt xây lại” của mình, Phương Trinh Jolie vui vẻ cho biết: “Tính sơ sơ khuôn mặt tôi được như hiện nay mất 100 triệu”.

Trước chia sẻ của Phương Trinh Jolie, nhiều người không khỏi bất ngờ vì gương mặt của cô khá tự nhiên, không bị đơ cứng vì phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí nhiều người gặp nữ diễn viên còn không nhận ra cô từng “dao kéo”.

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Cận cảnh vẻ đẹp hiện tại của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Có thể nói, Phương Trinh Jolie là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi dám thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ trước công chúng. Hiện tại, cô rất hài lòng với vẻ đẹp của bản thân và không có ý định “dao kéo” thêm. Để giữ gìn sắc vóc, nữ diễn viên chăm chỉ tập luyện thể dục và thực hiện chế độ ăn uống khoa học.

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