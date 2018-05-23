“Và cũng như một quán tính ác ý, thời gian qua có những việc thị phi xung quanh Kỳ về vấn đề Kỳ "nhập kho". Kỳ bị cấm xuất cảnh thì hôm nay có lẽ các bạn cũng đã có câu trả lời về vấn đề này rồi. Kỳ thích sử dụng Facebook vì nó là công cụ kết nối bạn bè, cập nhật thông tin xung quanh và hiện tại nó còn là công cụ kiếm tiền trên mạng xã hội của nhiều người sử dụng nó.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ vừa đăng tải dòng trạng thái khá dài nói về hàng loạt lùm xùm bủa vây xung quanh mình thời gian vừa qua. Mở đầu bài viết, mỹ nhân Vũng Tàu tâm sự, đã qua gần nửa đời người, cô tự nhận thức được rằng bản thân đã trưởng thành nhiều trong suy nghĩ và cả bản lĩnh hành xử.

Có một điều Kỳ luôn thắc mắc, không ít bạn thường đấu tranh cho minh bạch, nhưng lại rất khéo trong việc dẫn dắt người khác có thêm nhận thức về suy đoán có lỗi cho người khác.

Kỳ thấy một số Facebooker xây dựng hình ảnh, tạo dấu ấn riêng để thành người có sức mạnh tạo hiệu ứng trên mạng xã hội bằng cách sẵn sàng chà đạp, dẫm lên đầu, danh dự ai đó bằng bịa chuyện, vu khống...

Lý Nhã Kỳ lên tiếng trước hàng loạt lùm xùm thời gian gần đây - Ảnh: FBNV

Độc giả mạng luôn tò mò và coi đó là tin giật gân. Rất nhiều bạn của Kỳ bảo rằng không ít Facebooker được nhận tiền để gây chuyện trong nhiều vụ việc và trường hợp của Kỳ không phải là ngoại lệ. Nếu điều này là sự thật thì hay ha.

Nói như thế nhưng không có nghĩa là Kỳ phủ nhận có những KOL uy tín, giỏi, họ luôn cho chúng ta cái nhìn khách quan, giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn trong việc đánh giá vấn đề.

Thông tin giờ đây như không khí, thực phẩm, việc nạp vào cơ thể những thông tin ác ý, là thứ năng lượng không sạch làm tổn hại tính nhân văn của con người. Chúng ta sẽ nhìn nhau bằng những ánh mắt nghi kị, kinh hãi mọi thứ trước mắt bởi chính lòng tin. Sự đối chiếu thông tin, thẩm định, tiếp nhận... Bây giờ không có vất vả, còn đó rất nhiều nguồn chính thống uy tín.

Và chuyện của Kỳ xảy ra vừa qua trên Facebook có thật sự chính xác như tin ăn bưởi bị ung thư? Nhiều bạn inbox nói với Kỳ hay Kỳ đi đâu đó kín đáo sống đi. Bởi khi mà Kỳ là cái tên kéo theo nhiều sự quan tâm của dư luận thì bất kỳ cái gì cũng bị kéo vào để gây sự chú ý.

Kỳ xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nhân dịp này Kỳ muốn nói là dù Kỳ có thể làm việc và phát triển ở bất kỳ nơi nào. Bởi Kỳ tự nhận mình là người chăm chỉ, thích làm việc, phấn đấu, chấp nhận đối đầu với thử thách", Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Lý Nhã Kỳ lên tiếng nói rõ mọi việc sau khi Liên hoan phim Cannes kết thúc - Ảnh: Internet

Cuối bài viết, chân dài này cũng thẳng thắn cho biết, dù có bao nhiêu thị phi thì cô vẫn sẽ làm việc, cống hiến và phát triển ở quê hương Việt Nam: “Nếu Kỳ có vi phạm bất cứ điều gì có liên quan đến lợi ích quốc gia thì Kỳ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và Kỳ sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng làm rõ sai phạm của Kỳ.

Phía ngoài đầy nắng kia là cuộc sống, là không khí, là nơi để chứng tỏ nhân cách đàng hoàng. Làm người tử tế ai lại cứ ngồi bên bàn phím chửi đời ra rả vậy?".

Cư dân mạng động viên Lý Nhã Kỳ - Ảnh: FBNV

Lý Nhã Kỳ mong khép lại thị phi để cô có thể tiếp tục thực hiện những dự định mới của bản thân - Ảnh: FBNV