Không bán hàng cùng Hùng Thuận, 'Thằng Cò' Phùng Ngọc có công việc mới ở Gia Lai, thu nhập gấp 3 lần lương cũ

Hậu trường 30/11/2023 10:55

Hùng Thuận từng cho biết, Ngọc khá hướng nội nên không dễ dàng để ngồi livestream nói chuyện 4 - 5 tiếng, nếu muốn thay đổi công việc và môi trường cũng cần thêm thời gian.

Vừa qua, cuộc hội ngộ bất ngờ giữa cặp bạn thân trong phim Đất Phương Nam là An (Hùng Thuận) và Cò (Phùng Ngọc) thu hút nhiều sự chú ý. An và Cò ngày nào giờ đều đã là những người đàn ông ngoài 40 tuổi. Trong khi Hùng Thuận chuyển sang kinh doanh bất động sản, làm streamer bán hàng trực tuyến thì cuộc sống của Phùng Ngọc khá bấp bênh khi ở phòng trọ, mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau.

Không bán hàng cùng Hùng Thuận, 'Thằng Cò' Phùng Ngọc có công việc mới ở Gia Lai, thu nhập gấp 3 lần lương cũ - Ảnh 1
Vừa qua, cuộc hội ngộ bất ngờ giữa cặp bạn thân trong phim Đất Phương Nam là An (Hùng Thuận) và Cò (Phùng Ngọc) thu hút nhiều sự chú ý

Qua đoạn clip, Hùng Thuận chia sẻ về ngôi nhà trọ của Phùng Ngọc ở TP.HCM khiến khán giả không khỏi xót xa. Có thể thấy rõ, căn phòng khá chật chội, xập xệ và thiếu tiện nghi. Chia sẻ với đồng nghiệp, Phùng Ngọc cho biết sau đợt dịch, anh gồng gánh tiền nhà trọ không xuể, nên phải bán chiếc xe máy duy nhất để trả nợ. "Từ đó, tôi không có xe đi làm nên "bê bết" lắm" - diễn viên bộc bạch.

Nhiều năm qua, anh chỉ có một mình, đi lang thang, bôn ba khắp nơi. Cuộc sống có phần thiếu thốn, "lo thân không đủ". Hiện anh đang làm bảo vệ ở một công ty gần nhà với mức lương 6 triệu/ tháng.

Không bán hàng cùng Hùng Thuận, 'Thằng Cò' Phùng Ngọc có công việc mới ở Gia Lai, thu nhập gấp 3 lần lương cũ - Ảnh 2
Qua đoạn clip, Hùng Thuận chia sẻ về ngôi nhà trọ của Phùng Ngọc ở TP.HCM khiến khán giả không khỏi xót xa. Có thể thấy rõ, căn phòng khá chật chội, xập xệ và thiếu tiện ngh

Lúc đó, Hùng Thuận ngỏ lời mời Phùng Ngọc về công ty mình làm việc và cũng sẽ được thu xếp chỗ ăn, ngủ đầy đủ. Vào ngày 10/10, cặp đôi đã có buổi livestream bán hàng đầu tiên. Theo tiết lộ của Hùng Thuận, doanh thu hôm đó là hơn 200 triệu, tiền hoa hồng ước tính khoảng 15 - 16 triệu, chưa tính tiền hoàn đơn.

Tuy nhiên sau đó, Hùng Thuận cho biết Phùng Ngọc đã quay về Bình Dương, không làm việc cùng với Hùng Thuận nữa. Anh cho rằng Ngọc khá hướng nội nên không dễ dàng để ngồi livestream nói chuyện 4 - 5 tiếng, nếu muốn thay đổi công việc và môi trường cũng cần thêm thời gian.

Không bán hàng cùng Hùng Thuận, 'Thằng Cò' Phùng Ngọc có công việc mới ở Gia Lai, thu nhập gấp 3 lần lương cũ - Ảnh 3
Hùng Thuận ngỏ lời mời Phùng Ngọc về công ty mình làm việc và cũng sẽ được thu xếp chỗ ăn, ngủ đầy đủ. Tuy nhiên sau đó, Hùng Thuận cho biết Phùng Ngọc đã quay về Bình Dương, không làm việc cùng với Hùng Thuận nữa.

Sau Hùng Thuận, Phan Như Thảo, Quốc Thuận và ekip chương trình đã tặng Phùng Ngọc 1 chiếc xe để làm phương tiện mưu sinh. May mắn khi hoàn cảnh của Phùng Ngọc được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, anh tìm được công việc mới ổn định hơn. Mới đây, mạng xã hội xôn xao loạt clip giao lưu, chia sẻ về công việc hiện tại do chính Phùng Ngọc quay lại. Theo diễn viên Đất Phương Nam, anh hiện đang sống và làm việc ở Gia Lai. 

Không bán hàng cùng Hùng Thuận, 'Thằng Cò' Phùng Ngọc có công việc mới ở Gia Lai, thu nhập gấp 3 lần lương cũ - Ảnh 4
May mắn khi hoàn cảnh của Phùng Ngọc được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, anh tìm được công việc mới ổn định hơn ở Gia Lai

Cụ thể anh nhận bán hàng cho một thương hiệu thực phẩm với mức lương cứng là 20 triệu đồng. Ngoài số tiền này, công ty cũng hỗ trợ cho Phùng Ngọc thêm 10% lợi nhuận hàng tháng. Anh không chỉ làm việc mà còn ở lại luôn trong khuôn viên của công ty ở Gia Lai. Khi có thời gian rảnh rỗi, Phùng Ngọc ghé đến các buôn làng gần đó và cắt tóc miễn phí cho người dân nơi đây.

“Tôi không biết năng lực của tôi ra sao. Phải từ từ, đợi trải nghiệm một thời gian đã. Lúc đầu, nghe số tiền như vậy, tôi hồi hộp và lo sợ không biết mình có làm được không. Thực ra, tôi cũng đam mê mua bán lắm nên tôi muốn thử thách chính mình” - Phùng Ngọc chia sẻ trong clip.

Không bán hàng cùng Hùng Thuận, 'Thằng Cò' Phùng Ngọc có công việc mới ở Gia Lai, thu nhập gấp 3 lần lương cũ - Ảnh 5
Cụ thể anh nhận bán hàng cho một thương hiệu thực phẩm với mức lương cứng là 20 triệu đồng. Ngoài số tiền này, công ty cũng hỗ trợ cho Phùng Ngọc thêm 10% lợi nhuận hàng tháng

Về chiếc xe máy, anh khẳng định mình vẫn giữ nó lại chứ không phải đem cầm đồ để chơi đỏ đen như nhiều bình luận ác ý trên mạng. Phùng Ngọc tiết lộ: “Tôi có đọc được nhiều bình luận nói rằng tôi đã mang xe đi bán hay đi cầm đồ nhưng sự thật không phải thế. Tôi nghĩ nếu đem xe lên đây thì khi nghỉ phép về Bình Dương sẽ không có xe đi. Do đó, tôi đã gửi nhờ bạn. Sẵn đây tôi xin cảm ơn Phan Như Thảo đã tặng cho tôi một món quà quý như vậy”.

Không bán hàng cùng Hùng Thuận, 'Thằng Cò' Phùng Ngọc có công việc mới ở Gia Lai, thu nhập gấp 3 lần lương cũ - Ảnh 6
Khi có thời gian rảnh rỗi, Phùng Ngọc ghé đến các buôn làng gần đó và cắt tóc miễn phí cho người dân nơi đây

Bên cạnh đó, Phùng Ngọc cũng thẳng thắn cho biết anh không hề kêu gọi mọi người quyên góp tiền từ thiện cho mình. Nam diễn viên gửi lời cảnh báo những trang tin giả mạo dừng ngay việc mạo danh lại.

Người hâm mộ hy vọng Phùng Ngọc sớm thích nghi công việc và có một cuộc sống ổn định hơn trong tương lai. 

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