Không ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với vòng 3 của Angela Phương Trinh!

Cứ mỗi lần xuất hiện, Angela Phương Trinh lại gây choáng với vòng 3 ngày càng "quá khổ". Nhiều người cho rằng cứ đà này thì thời gian tới cô nàng sẽ chẳng mặc vừa bộ đầm may sẵn nào nữa.

Là mỹ nhân nổi tiếng có vòng 3 "khủng" nhất nhì showbiz Việt, Angela Phương Trinh rất thích diện bikini hoặc mặc những bộ đầm bó sát để khoe khéo điểm mạnh của cơ thể. Tuy nhiên, dường như vì được chủ nhân "nâng cấp" hơi quá tay nên vòng 3 của "bà mẹ nhí" càng ngày càng nở nang.

Mới đây, khi chia sẻ với fan loạt ảnh mới, Angela Phương Trinh lại khiến nhiều người phải hoảng hốt trước đường cong khó hiểu của cô nàng. Với chiếc váy bút chì bó sát cùng chiếc áo hai dây gợi cảm, "bà mẹ nhí" khiến nhiều người lầm tưởng cô đang cố gắng biến hóa thành búp bê sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-ai-co-the-hieu-noi-chuyen-gi-dang-xay-ra-voi-vong-3-cua-angela-phuong-trinh-257513.html