Không ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với vòng 3 của Angela Phương Trinh!

Hậu trường 25/11/2017 10:44

Cứ mỗi lần xuất hiện, Angela Phương Trinh lại gây choáng với vòng 3 ngày càng "quá khổ". Nhiều người cho rằng cứ đà này thì thời gian tới cô nàng sẽ chẳng mặc vừa bộ đầm may sẵn nào nữa.

Là mỹ nhân nổi tiếng có vòng 3 "khủng" nhất nhì showbiz Việt, Angela Phương Trinh rất thích diện bikini hoặc mặc những bộ đầm bó sát để khoe khéo điểm mạnh của cơ thể. Tuy nhiên, dường như vì được chủ nhân "nâng cấp" hơi quá tay nên vòng 3 của "bà mẹ nhí" càng ngày càng nở nang.

Mới đây, khi chia sẻ với fan loạt ảnh mới, Angela Phương Trinh lại khiến nhiều người phải hoảng hốt trước đường cong khó hiểu của cô nàng. Với chiếc váy bút chì bó sát cùng chiếc áo hai dây gợi cảm, "bà mẹ nhí" khiến nhiều người lầm tưởng cô đang cố gắng biến hóa thành búp bê sống. 

Không ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với vòng 3 của Angela Phương Trinh! - Ảnh 1
Vòng 3 của Angela Phương Trinh dường như đang bị "ngộp thở" vì chủ mặc chiếc váy quá bó - Ảnh: FBNV

Không ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với vòng 3 của Angela Phương Trinh! - Ảnh 2
Không chỉ vòng 3, gương mặt của Angela Phương Trinh cũng ngày càng khác lạ - Ảnh: FBNV

Không ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với vòng 3 của Angela Phương Trinh! - Ảnh 3
Angela Phương Trinh rất tự tin với cơ thể hiện tại - Ảnh: FBNV

Không ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với vòng 3 của Angela Phương Trinh! - Ảnh 4

Không ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với vòng 3 của Angela Phương Trinh! - Ảnh 5
Mặc kệ dư luận chê bai, "bà mẹ nhí" vẫn quyết xây dựng phong cách thời trang theo cảm nhận của mình - Ảnh: FBNV

Không ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với vòng 3 của Angela Phương Trinh! - Ảnh 6
Cứ mỗi lần mặc đồ hở, Angela Phương Trinh lại khiến fan "bỏng mắt" với vòng 3 quá nở nang - Ảnh: FBNV

Đỏ mặt nghe Angela Phương Trinh trần tình cảnh nóng trong bồn nước với Rocker Nguyễn: ‘Nước thì lạnh, Trinh ngồi trên người anh Rocker...’

Đỏ mặt nghe Angela Phương Trinh trần tình cảnh nóng trong bồn nước với Rocker Nguyễn: ‘Nước thì lạnh, Trinh ngồi trên người anh Rocker...’

Nhớ lại cảnh quay nhạy cảm tại "bồn nước nóng huyền thoại" trong "Glee" Việt Nam, Angela Phương Trinh liên tục đỏ mặt vì xấu hổ.

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