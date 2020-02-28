Khoe ảnh năm 13 tuổi bên Như Quỳnh, Hiền Thục hé lộ mối quan hệ ít ai ngờ với nữ danh ca

Ca sĩ Hiền Thục tiết lộ danh ca Như Quỳnh là người dạy dỗ và giúp đỡ cô rất nhiều trong những ngày đầu mới theo đuổi đam mê ca hát.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hiền Thục bất ngờ đăng tải bức ảnh năm 13 tuổi chụp cùng danh ca Như Quỳnh. Lúc này, giọng ca "Nhật ký của mẹ" chỉ mới tập tễnh vào nghề, còn Như Quỳnh đã được mọi người biết đến. Giọng ca "Người tình mùa đông" đã hết lòng giúp đỡ đàn em. Cô chỉ dạy Hiền Thục nhiều điều từ trang phục, cách nói chuyện đến ca hát, nhảy múa.

Bức ảnh thuở bé được Hiền Thục đăng tải - Ảnh: FB

Hiền Thục viết: "Mình không gọi người phụ nữ xinh đẹp này bằng cô giáo, dù người ấy dạy mình từng chút thời hoa niên. Mình gọi bằng chị Như, chị dạy mình hát dạy mình múa... chị dạy mình mang vớ, thắt nơ, những cái nơ to xinh nhiều cánh mang trên đầu. Chị dạy mình nói hay, dạy mình nói sao cho đạt ý...

Người phụ nữ xuất sắc này, mình giống chị từng cử điệu từng lời hát, có lẽ cả đời mình vẫn thương nhớ chị thôi".

Hiện tại, cả Như Quỳnh và Hiền Thục đều gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát - Ảnh: Internet

Thông tin Như Quỳnh chính là "cô giáo" của Hiền Thục khi mới bước vào nghề khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, hai chân dài đình đám này chưa từng công khai nhắc về nhau.

Ở tuổi 37, Hiền Thục có cuộc sống bình yên bên con gái tại Mỹ - Ảnh: FB

Hiền Thục sinh năm 1981, là ca sĩ nhạc nhẹ được đông đảo khán giả yêu mến. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, cô hoạt động không sôi nổi như xưa. Năm 2019, bà mẹ đơn thân đã rút lui khỏi showbiz Việt và sang Mỹ định cư. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, đi chơi và tận hưởng cuộc sống.

Đăng ảnh năm 16 tuổi, Hiền Thục kể loạt tên các chàng trai được cô yêu thầm "Lúc xưa, từ thuở bé cho tới hết thời nữ sinh, nghĩ lại giờ mình vẫn cười thầm sao cái kiếp ế nó cứ đeo bám mình mãi", Hiền Thục cho biết.

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