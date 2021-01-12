Khoe ảnh cận mặt con gái, Đông Nhi khiến cả showbiz Việt bấn loạn vì quá đáng yêu

Hậu trường 12/01/2021 11:40

Loạt khoảnh khắc mới nhất của bé Winnie – con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến dàn sao Việt cũng như người hâm mộ vô cùng thích thú.

Từ khi còn nằm trong bụng mẹ, Winnie – con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã là nhóc tỳ được săn đón nhất nhì làng giải trí. Những khoảnh khắc đáng yêu của Winnie trên mạng xã hội luôn khiến người hâm mộ bấn loạn.

Mới đây, Đông Nhi bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cận mặt ái nữ đến khán giả kèm dòng trạng thái: “Niềm vui của mẹ là mỗi ngày gắn nơ cho #Winnie á cô chú ơi. #WinnieOng 2 tháng rưỡi chúc cô chú tối thứ 2 vui vẻ ạ”.

Ngay lập tức, bài đăng của Đông Nhi đã thu về hơn 600 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng.

con gai dong nhi 1

Trên trang Facebook cá nhân, Đông Nhi khiến người hâm mộ thích thú khi công khai dung mạo bé Winnie - Ảnh: FB

con gai dong nhi 2

Con gái Đông Nhi sở hữu làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím trông vô cùng dễ thương - Ảnh: FB

con gai dong nhi 3

con gai dong nhi 4

Loạt biểu cảm cực đáng yêu của bé Winnie nhận về ‘bão like’ từ cộng đồng mạng - Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc đăng tải, con gái đầu lòng của vợ chồng Ông Cao Thắng được nhận xét có vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

con gai dong nhi 5

con gai dong nhi 6
Dàn sao Việt phấn khích trước loạt ảnh mới của Winnie - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, dàn sao Việt không ngừng phát sốt trước vẻ ngoài siêu cấp đáng yêu của con gái Ông Cao Thắng. Diệu Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Noo Phước Thịnh… đồng loạt để lại bình luận khen ngợi bé Winnie: “Cưng quá chế ơi”, “Ôi… ghét không?”, “Trời ơi, trộm vía cháu tôi”, “Cột nơ thấy ghét quá à”, “Cưng chịu không nổi”, “Chào bạn, cho mình làm quen”…

Ngọc Trinh bị chỉ trích vì 'khóa môi' bé trai tại nơi công cộng

Ngọc Trinh bị chỉ trích vì 'khóa môi' bé trai tại nơi công cộng

Những hình ảnh siêu cấp đáng yêu của Winnie - nhóc tỳ nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái Ông Cao Thắng Đông Nhi - Ông Cao Thắng Đông Nhi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026