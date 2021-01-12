Loạt khoảnh khắc mới nhất của bé Winnie – con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến dàn sao Việt cũng như người hâm mộ vô cùng thích thú.

Từ khi còn nằm trong bụng mẹ, Winnie – con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã là nhóc tỳ được săn đón nhất nhì làng giải trí. Những khoảnh khắc đáng yêu của Winnie trên mạng xã hội luôn khiến người hâm mộ bấn loạn.

Mới đây, Đông Nhi bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cận mặt ái nữ đến khán giả kèm dòng trạng thái: “Niềm vui của mẹ là mỗi ngày gắn nơ cho #Winnie á cô chú ơi. #WinnieOng 2 tháng rưỡi chúc cô chú tối thứ 2 vui vẻ ạ”.

Ngay lập tức, bài đăng của Đông Nhi đã thu về hơn 600 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng.

Trên trang Facebook cá nhân, Đông Nhi khiến người hâm mộ thích thú khi công khai dung mạo bé Winnie - Ảnh: FB

Con gái Đông Nhi sở hữu làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím trông vô cùng dễ thương - Ảnh: FB

Loạt biểu cảm cực đáng yêu của bé Winnie nhận về ‘bão like’ từ cộng đồng mạng - Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc đăng tải, con gái đầu lòng của vợ chồng Ông Cao Thắng được nhận xét có vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Dàn sao Việt phấn khích trước loạt ảnh mới của Winnie - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, dàn sao Việt không ngừng phát sốt trước vẻ ngoài siêu cấp đáng yêu của con gái Ông Cao Thắng. Diệu Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Noo Phước Thịnh… đồng loạt để lại bình luận khen ngợi bé Winnie: “Cưng quá chế ơi”, “Ôi… ghét không?”, “Trời ơi, trộm vía cháu tôi”, “Cột nơ thấy ghét quá à”, “Cưng chịu không nổi”, “Chào bạn, cho mình làm quen”…

Ngọc Trinh bị chỉ trích vì 'khóa môi' bé trai tại nơi công cộng Những hình ảnh siêu cấp đáng yêu của Winnie - nhóc tỳ nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã khiến nhiều người vô cùng thích thú.

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