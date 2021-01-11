Xúng xính dự sự kiện, Lê Âu Ngân Anh bị dân tình ‘bóc mẽ’ vì photoshop quá lố, khác xa với ảnh chưa chỉnh sửa

Hậu trường 11/01/2021 17:42

Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh vô tình để lộ khuyết điểm vóc dáng qua loạt khoảnh khắc chưa chỉnh sửa do “team qua đường” ghi lại.

Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh bất ngờ gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Đọ sắc cùng dàn chân dài đình đám trên thảm đỏ, Lê Âu Ngân Anh cũng không hề lép vế với bộ váy khoét sâu khoe vòng 1 gợi cảm.

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Lê Âu Ngân Anh đọ sắc cùng dàn mỹ nhân Việt tại sự kiện - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, nàng hậu khiến người hâm mộ xuýt xoa vì thần thái sang chảnh, body nuột nà không tì vết. Có thể nói, đã rất lâu rồi khán giả mới được thấy một Lê Âu Ngân Anh quyến rũ như vậy.

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Hiếm hoi tái xuất, Lê Âu Ngân Anh nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, qua khoảnh khắc được “team qua đường” ghi lại, Hoa hậu Đại dương lại bị “bóc mẽ” nhan sắc thật. Theo đó, cô nàng để lộ vóc dáng kém thon gọn dưới ống kính camera thường. Đặc biệt, vòng eo của Lê Âu Ngân Anh không hề phẳng lỳ như bức ảnh đã được cô nàng đăng tải trước đó. Nhiều cư dân mạng cho rằng nàng hậu đã chỉnh sửa ảnh để có được vóc dáng nuột nà.

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Dù đã cố dùng tay khéo léo che chắn phần bụng khi tạo dáng nhưng vòng 2 kém thon gọn của Lê Âu Ngân Anh vẫn lộ rõ dưới camera thường - Ảnh: Internet

Tuy nhiên bên cạnh đó, không ít người hâm mộ lại tỏ ý bênh vực Lê Âu Ngân Anh. Dưới bài đăng, một số ý kiến cho rằng do vị trí góc quay khá thấp nên chiều cao cũng như vóc dáng của người đẹp đã bị “dìm hàng” không thương tiếc.

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Từ khóa:   Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhan sắc Lê Âu Ngân Anh Sao Việt

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