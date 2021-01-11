Chỉ 1 động thái, Hà Hồ và Cường Đô la tiếp tục chứng minh mối quan hệ tốt đẹp hậu đổ vỡ

Hậu trường 11/01/2021 16:49

Đây không phải là lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la khiến khán giả ngưỡng mộ khi dành cho nhau mối quan hệ tốt đẹp hậu đường ai nấy đi.

Hậu tan vỡ, Cường Đô laHồ Ngọc Hà đều đã tìm được hạnh phúc mới. Tuy hạn chế nhắc đến đối phương trước công chúng hay trên mạng xã hội nhưng cả hai đều dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Đặc biệt, trong những dịp đặc biệt của con trai Subeo, Hà Hồ và nam doanh nhân phố núi không ngại xuất hiện cùng nhau.

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Trong những dịp đặc biệt của Subeo, Cường Đô la và Hà Hồ đều cùng nhau xuất hiện - Ảnh: Internet

Mới đây, cặp đôi đã có dịp tái hợp khi cùng nhau đến cổ vũ cho Subeo thi đấu thể thao ở trường. Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” chia sẻ khoảnh khắc tháp tùng quý tử đi thi bóng rổ. Cùng thời điểm trên, Cường Đô la cũng hào hứng đăng tải clip ở địa điểm tương tự để khen ngợi con trai vừa ghi bàn thắng cho đội nhà.

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Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ bức ảnh tại sân bóng...
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... thì Cường Đô la cũng đăng tải khoảnh khắc tương tự - Ảnh: FB

Dựa vào vị trí quan sát và thời điểm trận đấu, có thể thấy Hà Hồ và Kim Lý đã ngồi cùng một khu vực để cổ vũ cho con trai. Chỉ với một chi tiết nhỏ, cả hai đã chứng minh mối quan hệ tốt đẹp dành cho nhau sau đổ vỡ.

Trước đó, trong bộ phim tư liệu của mình, Hà Hồ cũng hé lộ khoảnh khắc Cường Đô la gọi điện chúc mừng khi cô mang song thai. Đặc biệt, cả hai còn thoải mái trò chuyện về giới tính của thành viên sắp chào đời. Cách trò chuyện của Hà Hồ và Cường Đô la cũng được nhận xét là vô cùng tự nhiên và thoải mái.

Chứng kiến những khoảnh khắc này, cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ trước cách hành xử văn minh mà cả hai dành cho nhau.

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Từ khóa:   Hà Hồ Cường Đô la bé Subeo

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