Trong tập mới đây của chương trình 2 Ngày 1 Đêm, rapper Hiếu Thứ Hai đã bị phạt cởi đồ vì thua trò chơi. Tuy hài hước, nhưng tình tiết này đã vấp phải nhiều tranh cãi từ phía khán giả.

Tập 30 của "2 ngày 1 đêm" lên sóng hôm 19/2 nhanh chóng đạt top 1 thịnh hành trên YouTube Việt Nam sau 19 giờ. Tuy nhiên, tập phát sóng này lại đang gây tranh cãi trong dân mạng.

Tại một thử thách ở tập này, Ban Tổ chức đưa ra hình phạt một nghệ sĩ phải cởi từng món đồ trên người nếu đồng đội đoán sai tên bài hát. HIEUTHUHAI là người chịu phạt nên đã phải liên tục cởi bỏ từng món đồ từ áo khoác, giày, nón, bao tay, áo... và cả quần dài khi đồng đội nhiều lần đoán không đúng tên bài hát. Sau khi cởi quần áo, nam rapper sinh năm 1999 phải dùng thùng giấy để che các bộ phận nhạy cảm.

Bên cạnh đó, dù "đàn em" bị lột sạch đồ, tuy nhiên những nghệ sĩ vẫn tỏ ra vui vẻ. Không những thế, chứng kiến màn lột đồ của HIEUTHUHAI, nghệ sĩ Trường Giang còn hài hước trêu chọc "em út" trong chương trình. Trường Giang nói về màn lột đồ của HIEUTHUHAI: "Em tôi đã chịu quá nhiều đau khổ, không có chương trình nào vui vẻ như vậy hết, đây là một trò chơi rất đơn giản nhưng mang lại nhiều tiếng cười".

Hành động trên của ê-kíp chương trình khiến netizen tỏ ra phẫn nộ cho rằng chương trình ép nhân vật quá mức. Mặc dù, HIEUTHUHAI đã sử dụng thùng giấy để che đi phần nhạy cảm nhưng khán giả tỏ ra không hài lòng với phần thử thách và hình phạt trên.

Trước làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng, ê-kíp chương trình thông báo sẽ đưa ra phản hồi sớm nhất về sự việc này đến công chúng về việc hình phạt lột đồ của HIEUTHUHAI trong show truyền hình. Khán giả đang nóng lòng chờ câu trả lời của chương trình về hành động gây phản cảm trên với HIEUTHUHAI.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khan-gia-tranh-cai-nay-lua-xung-quay-viec-rapper-hieuthuhai-bi-lot-o-trong-chuong-trinh-thuc-te-558345.html