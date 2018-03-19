Khi một khán giả bước lên sân khấu đòi chương trình đền một cây vàng vừa bị mất cắp, Phi Nhung đã có hành động "nghĩa hiệp" khiến toàn bộ khu chợ vỗ tay rần rần.

Tối 17/3, ca sĩ Phi Nhung và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz đã một đêm diễn tại khu vực Chợ Đỏ - Cần Thơ. Tuy nhiên, đến phần biểu diễn của Phi Nhung, bất ngờ một khán giả bước lên sân khấu gây sự và đòi ban tổ chức đền một cây vàng vừa bị mất cắp. Người này khẳng định, khi đến xem hát bản thân mang 1 cây vàng chồng mới mua tặng, trị giá 32 triệu đồng nhưng một lát sau đã bị "bốc hơi". Người phụ nữ cho biết gia cảnh rất khó khăn nên không thể để mất số tiền lớn như vậy, đồng thời cho rằng lý do trộm trà trộn vào đám đông là vì lực lượng bảo vệ đã không đảm bảo an ninh. Trong khi mọi người đang rối trí chưa biết xử lý ra sao cho êm đẹp thì Phi Nhung tiến sát đến gần người phụ nữ bị mất cây vàng và từ từ khuyên giải. Cô hứa sẽ có cách giải quyết sau khi chương trình kết thúc.

Phi Nhung quyết định tặng 10 triệu đồng cho người phụ nữ bị mất cây vàng - Ảnh: Cắt từ clip Nghe vậy, người này nhanh chóng bình tĩnh lại và đi xuống sân khấu. Ngay sau đó, nữ ca sĩ bất ngờ lên tiếng sẽ dùng 10 triệu đồng đi hát để đền bù sự cố trên. “Như quý vị đã biết Phi Nhung nuôi rất nhiều trẻ mồ côi. Làm bao nhiêu tiền Phi Nhung không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho những trẻ em không cha không mẹ để các em được ăn học, khôn lớn. Tối hôm nay anh chị rất nghèo mà bị xui.

Em thay mặt chương trình lấy số tiền hát được là 10 triệu đồng đưa lại cho anh chị. Anh chị mất cái này thì mình sẽ làm nên cái khác. Anh chị hãy để tụi em làm việc hết buổi tối hôm nay để bà con được thưởng thức âm nhạc…”, Phi Nhung nói. Phi Nhung được xem là ca sĩ chăm chỉ làm từ thiện nhất showbiz Việt - Ảnh: Internet Sau khi clip này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra nghi ngờ tính xác thực trong câu chuyện người phụ nữ bị mất vàng. Không ít khán giả cho rằng Phi Nhung quá tin người nên đã mất tiền oan. "Nhà nghèo khổ mà đi xem hát mang cả cây vàng, thật không tin được!". "Được chồng tặng cả cây vàng thì chắc nhà cũng giàu giữ lắm, sao nỡ lòng lấy 10 triệu của Phi Nhung?". "Chắc lại dựng chuyện để kiếm tiền, mà giả sử có mất thật thì cũng là do mình không cẩn thận, chứ cớ sao đòi chương trình đền bù, thật vô lý quá!"... cư dân mạng để lại bình luận.

Phi Nhung gây choáng khi diện đầm trễ nải khoe thân hình sexy khó cưỡng ở tuổi 45 Hiếm khi mặc gợi cảm, sexy, người hâm mộ không thể ngờ Phi Nhung lại xinh đẹp, quyến rũ đến mức này dù đang ở tuổi U50.

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