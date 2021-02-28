JustaTee công khai diện mạo quý tử mới sinh, tiết lộ luôn tên thật

Những hình ảnh đầu tiên của con trai nam ca sĩ JustaTee và bà xã Trâm Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trưa hôm nay (28/2), JustaTee và bà xã Trâm Anh hạnh phúc đón con thứ 2 chào đời. Không để khán giả phải chờ đợi quá lâu, cách đây vài giờ, JustaTee đã tung loạt ảnh đầu tiên của quý tử lên trang Facebook cá nhân.

JustaTee khoe ảnh ở cạnh vợ trong cả hai lần 'vượt cạn' và gọi vợ là 'người hùng' - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, JustaTee cũng hạnh phúc công khai luôn tên thật của cậu bé với khán giả: “Con trai bố Chớt mẹ Châm kính chào thế giới. Tên trong sổ đầu bài: Nguyễn Anh Minh, bí danh: Mino, thổi nến ngày 27/2 năm Tân-Sửu-Nhi”. Theo đó, con trai JustaTee có tên thân mật là Mino và tên thật là Nguyễn Anh Minh.

Bài đăng của giọng ca 'Dân chơi xóm' - Ảnh: FB

Biểu cảm cực đáng yêu của cậu bé - Ảnh: FB

Bé Mino được nhận xét giống bố y đúc - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, con trai JustaTee khiến dân mạng thích thứ với loạt biểu cảm cực dễ thương và được nhận xét giống bố như đúc.

Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng JustaTee, đồng thời không quên khen ngợi vẻ ngoài của Mino: “Chúc mừng gia đình mình nhá!”, “Chúc mừng anh chị ạ”, “Em cưng quá nè”, “Mẹ Trâm Anh lại đẻ thuê rồi, Mino giống bố quá nè”, “Eo ơi, em yêu quá cơ, chúc mừng anh chị ạ”, “Trộm vía nhìn Mino lanh lợi, thông minh quá”…

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