Lệ Quyên công khai clip du lịch cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu, có hành động ẩn ý về chuyện 'thành hôn'?

Những động thái mới nhất liên quan đến Lâm Bảo Châu của nữ ca sĩ Lệ Quyên khiến người hâm mộ càng thêm mong mỏi về một cái kết đẹp cho cặp đôi.

Cách đây không lâu, Lâm Bảo Châu vướng nghi vấn cùng đi du lịch với Lệ Quyên và con trai riêng của cô. Trên mạng xã hội, cặp đôi bị cư dân mạng soi ra chi tiết cùng check-in tại một địa điểm.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu rủ nhau 'đi trốn' ở Đà Lạt - Ảnh: IG

Không để khán giả phải đồn đoán quá lâu, mới đây, trên trang Instagram cá nhân, “nữ hoàng phòng trà” đã đăng tải đoạn clip ghi lại một buổi tối lãng mạn ở Đà Lạt với sự xuất hiện của Lâm Bảo Châu. Đặc biệt, Lệ Quyên còn đăng kèm dòng trạng thái: “Last night so so happy” (Đêm qua rất hạnh phúc).

Hình ảnh của Lâm Bảo Châu xuất hiện trong đoạn clip Lệ Quyên đăng tải - Ảnh: IG

Không chỉ vậy, Lệ Quyên còn chia sẻ ảnh chụp ở một tiệm bánh cực đáng yêu. Tuy nhiên, người đẹp lại có cách tạo dáng đầy ẩn ý khi chỉ tay lên bảng hiệu có hai chữ “Thành hôn”. Điều này khiến nhiều người cho rằng cô đang muốn ám chỉ việc sẽ kết hôn cùng ai kia.

Hành động gây chú ý của Lệ Quyên - Ảnh: IG

Dẫu vậy, đây cũng chỉ là những suy đoán từ cư dân mạng. Thực hư thế nào vẫn phải đợi người trong cuộc lên tiếng xác nhận.

Trước đó, mạng xã hội cũng không ngừng xôn xao trước khoảnh khắc Lệ Quyên và tình trẻ xuất hiện tại một cửa hàng trang sức. Ngay lập tức, người hâm mộ cho rằng cả hai đi mua nhẫn cưới để chuẩn bị về chung nhà. Thế nhưng, một số khán giả lại tinh ý phát hiện có thể cặp đôi chỉ cùng nhau đi mua vàng cho ngày vía Thần Tài.

Khoảnh khắc gây xôn xao trước đó của cả hai - Ảnh: FB

Sau khi công khai hẹn hò, có thể thấy Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên rất thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào đến công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-cong-khai-clip-du-lich-cung-tinh-tre-lam-bao-chau-co-hanh-dong-an-y-ve-chuyen-thanh-hon-397310.html