Huy Khánh khẳng định: 'Tôi, Trung Dũng và Quốc Cường không hề hết thời'

Ở hậu trường phim, các diễn viên cũng có nhiều trải lòng xoay quanh câu chuyện trên phim, đồng thời cũng trả lời về những tin đồn thất thiệt về đời tư.

Gần 1 tháng qua, bộ phim Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh của đạo diễn Lý Hải vẫn đang khuấy đảo phòng vé Việt, áp đảo các đối thủ như Vệ Binh Dải Ngân Hà 3, Con Nhót Mót Chồng,... Không chỉ vậy, dàn sao tham gia vào bộ phim như Quốc Cường, Trung Dũng, Huy Khánh,... cũng được chú ý hơn cả. Vì hiếm hoi có một dự án điện ảnh được quy tụ những gương mặt đình đám của truyền hình. Ở hậu trường phim, các diễn viên cũng có nhiều trải lòng xoay quanh câu chuyện trên phim, đồng thời cũng trả lời về những tin đồn thất thiệt về đời tư. Cụ thể, mới đây, Huy Khánh đã có những trải lòng về cảnh nóng với bạn diễn trong dự án mới và trả lời cho tin đồn hết thời râm ran trên mạng xã hội.

Gần 1 tháng qua, bộ phim Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh của đạo diễn Lý Hải vẫn đang khuấy đảo phòng vé Việt Theo đó, trong Lật Mặt 6, Huy Khánh vào vai Phát - một nhân viên công ty bảo hiểm, anh có nhóm bạn thân hồi còn làm nghề dệt chiếu. Phát có một gia đình hạnh phúc, sắp cùng vợ đón con đầu lòng. Tuy nhiên, đây là một nhân vật mấu chốt của bộ phim khi có chiều sâu tâm lý, tính cách đan xen giữa thiện và ác. Màn thể hiện của Huy Khánh trong phim được đánh giá là tròn trịa, không lép vế cũng không lấn lướt các bạn diễn khác. Tạo hình nhân vật Phát của Huy Khánh trong phim Trong phim, có phân cảnh nhân vật Phát cưỡng hiếp Liên (Diệp Bảo Ngọc đóng). Liên là người bạn tên An (Thanh Thức) - người bạn thân qua đời vì tai nạn giao thông. Trong cuộc phỏng vấn với báo Tiền Phong, Huy Khánh cho biết anh gặp một chút khó khăn khi thể hiện cảnh nóng trong phim bởi sự ngại ngùng khi lần đầu đối diễn với Diệp Bảo Ngọc. Đặc biệt, nam diễn viên phải trấn an bạn diễn, bảo cô đừng mắc cỡ, nhắm mắt lại trong quá trình quay, mọi thứ còn lại cứ để anh lo.

Quốc Cường đảm nhận vai Phương Bên cạnh đó, Huy Khánh cũng phủ nhận nghi vấn hết thời của khán giả dành cho mình và các đồng nghiệp bao gồm Trung Dũng và Quốc Cường. Nam diễn viên cho biết nếu nói các anh hết thời là không đúng, điều này không khác gì phủ nhận hết công sức mà người diễn viên đặt để vào tác phẩm phim ảnh. Trung Dũng ít đất diễn hơn Quốc Cường nhưng để lại nhiều ấn tượng mạnh. Sự trở lại của dàn diễn viên nam trong Lật mặt 6 đã xóa bỏ định kiến về tuổi tác trong phim Việt. Bằng kinh nghiệm và thực lực, các diễn viên đã chinh phục được khán giả, đưa tác phẩm của mình đạt thành tích tốt khi chiếu rạp. Sự trở lại của dàn diễn viên nam trong Lật mặt 6 đã xóa bỏ định kiến về tuổi tác trong phim Việt Sau khi xem xong phim, nhiều khán giả cũng để lại bình luận tích cực. Phần lớn đánh giá cao diễn xuất của các diễn viên, cho rằng Lý Hải đã thực sự đúng đắn khi đặt niềm tin vào các gương mặt kinh nghiệm. Thành công của bộ phim cũng giúp những cái tên Quốc Cường, Trung Dũng, Huy Khánh... được khán giả quan trở lại.

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