Hồng Quế liệt kê chi phí nuôi con mỗi tháng, nghe con số cụ thể nhiều chị em 'sang chấn'

Hậu trường 21/09/2020 17:15

Mỗi tháng Hồng Quế tiêu tốn cho con gái cưng số tiền không hề nhỏ. Tính sơ các khoản chi phí học tập, bỉm sữa... cũng trên dưới 15 triệu.

Sau loạt ồn ào chuyện đời tư, người mẫu Hồng Quế tất bật với công việc kinh doanh riêng. Bên cạnh công việc, bà mẹ đơn thân dành trọn tình yêu và sự quan tâm cho con gái cưng. Thi thoảng, chân dài 9x chia sẻ ảnh đời thường bên bé Cherry.

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Người mẫu Hồng Quế đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên con gái nhỏ - Ảnh: FB

Mới đây, Hồng Quế thu hút sự chú ý khi chia sẻ về chi phí nuôi "công chúa nhỏ" mỗi tháng. Theo đó, chỉ tính riêng tiền bỉm sữa, học phí và một số chi phí phát sinh thì mỗi tháng bé Cherry tiêu tốn của mẹ trên dưới 15 triệu đồng.

Cô tiết lộ: "Ngày xưa chưa đẻ, mình nghĩ chắc cũng không tốn lắm đâu, nhưng nay tháng nào cũng trên dưới 15 triệu đồng vào 'bà nhỏ' đó.

4 triệu tiền sữa, 1 triệu tiền bỉm, 5 triệu tiền học, chưa kể học thêm tiếng Anh - học phí 1 năm 31 triệu, rồi tiền bảo hiểm 1 năm, tiền đi tiêm, đi khám, tiền ốm, tiền lọ tiền chai... Còn lại là tiền mua quần áo, đi chơi, đi ăn, mua đồ chơi... Con không phải lo, thế giới có mẹ cân hết".

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Dòng trạng thái gây chú ý của chân dài sinh năm 1994 - Ảnh: FB
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Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, cô nàng vẫn từ chối tiết lộ về bố của con gái - Ảnh: FB

Trịnh Hồng Quế sinh năm 1994, từng là người mẫu triển vọng trong showbiz Việt. Tuy nhiên những năm gần đây, cô lại liên tục gây tranh cãi khi vướng ồn ào đời tư cùng nhiều phát ngôn nói móc đồng nghiệp. Bên cạnh đó, gu thời trang táo bạo của người đẹp 9X cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

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