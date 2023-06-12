Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ

Hậu trường 12/06/2023 12:50

Cùng là những gương mặt vàng trong làng giải trí, hội rapper nổi tiếng có cuộc sống kín tiếng nhưng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì độ hạnh phúc và viên mãn với ''nửa kia''.

Trong những năm trở lại đây, thị trường âm nhạc giành cho giới trẻ có sự đổi mới rõ rệt, đặc biệt là với rap. Vì thế nên những rapper trong làng giải trí Việt hiển nhiên trở thành những cái tên thu hút khán giả. Ngoài sự nghiệp, câu chuyện cuộc sống của những rapper nổi tiếng khiến người hâm mộ xôn xao, vui lây vì độ hạnh phúc. 

Cùng ngắm những gia đình nhỏ của dàn rapper như Rhymastic, Đinh Tiến Đạt, Justatee, Bigdaddy, Suboi, hẳn người hâm mộ sẽ cảm thấy ngọt ngào khi mà trên sân khấu, họ là những rapper gai góc, về nhà lại trở thành ông bố, bà mẹ ấm áp như bao người. 

Đinh Tiến Đạt 

Sau mối tình 9 năm đậm sâu không thành, Tiến Đạt kết hôn với Thuỵ Vy, một người không làm việc trong ngành giải trí vào cuối năm 2018. Cuối năm 2019, cả hai đón con trai đầu lòng và đặt tên thân mật cho cậu bé là Finn.

Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Đinh Tiến Đạt kết hôn với Thụy Vy vào năm 2019 

 

Hậu kết hôn, Tiến Đạt và Thụy Vy duy trì tình cảm bằng cách luôn chia sẻ, lắng nghe đối phương. Cả hai sẽ cùng trao đổi và hỏi ý kiến nhau trước khi đưa ra quyết định nào đó. Sự tôn trọng giúp đôi vợ chồng giảm thiểu những lần cãi vã. Bên cạnh đó, Tiến Đạt khóa trang cá nhân, dành nhiều thời gian hơn bên vợ và con, vun đắp tình cảm gia đình. 

 

Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Cả hai đón con trai đầu lòng tên Finn rất kháu khỉnh, đáng yêu 
Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Đinh Tiến Đạt thường xuyên vào vai ''ông bố bỉm sữa'' khi giúp vợ chăm con 
Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 4
Nhờ sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ, bé Finn giờ đây đã hơn 1 tuổi, trộm vía khỏe mạnh và thông minh 

Rhymastic

Rhymastic là một trong những rapper có chuyện tình cảm viên mãn nhất làng rap Việt. Ít ai biết cô gái anh đề cập trong ca khúc Yêu 5 hiện chính là vợ anh hiện tại. Đó là Thanh Huyền, một cô gái không làm việc trong ngành giải trí. Cả hai kết hôn vào tháng 4/2019 và vừa đón con trai đầu lòng vào tháng 7, tên thân mật của cậu bé là Ma Bư. 

Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 5
Rhymastic kết hôn với vợ là Thanh Huyền, cả hai được ngưỡng mộ có cuộc sống hạnh phúc 
Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 6
Cả hai đón con trai đầu lòng, tên thân mật của cậu bé là Ma Bư 

Nếu là một người theo dõi thường nhật những hoạt động trên mạng xã hội của Rhymastic đều có thể biết được anh có một sở thích rất đáng yêu đó chính là thường xuyên khoe ảnh con trai. Đây có lẽ là thói quen hằng ngày của Rhymastic, anh chia sẻ đều đặn các khoảnh khắc đáng yêu giữa mình và quý tử.  

Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 7
Nam rapper thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc quý tử thay vợ 

BigDaddy

BigDaddy và Emily từng gây "sốt" khi vào đúng mùng 1 Tết Kỷ Hợi (2019) bất ngờ công khai đã kết hôn và có 2 con. Trước đó, cặp đôi giấu kín mối quan hệ, chỉ xây dựng hình ảnh là "đôi bạn thân" trước truyền thông. Chính vì thế, việc BigDaddy và Emily bất ngờ công khai hình ảnh gia đình hạnh phúc khiến khán giả ngỡ ngàng.

Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 8
BigDaddy và Emily từng gây "sốt" khi vào đúng mùng 1 Tết Kỷ Hợi (2019) bất ngờ công khai đã kết hôn và có 2 con

Cặp đôi cho biết đã quen biết nhau từ năm 2009 nhưng đến 2 năm sau mới chính thức hẹn hò. Thời gian đầu, cả hai gặp không ít khó khăn trong công việc và cuộc sống. Đến năm 2015, BigDaddy và Emily quyết định cùng Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Họ lần lượt chào đón bé Bảo Nguyên (SN 2016) và bé Bảo Uyên (SN 2017). 

Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 9
Cả hai lần lượt chào đón bé Bảo Nguyên (SN 2016) và bé Bảo Uyên (SN 2017). 

Cuộc sống hôn nhân nhiều năm qua của BigDaddy và Emily vô cùng đầm ấm và trọn vẹn. Bên cạnh tổ ấm hạnh phúc, cặp đôi cũng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, gây chú ý với những sản phẩm âm nhạc, đặc biệt bản hit Mượn rượu tỏ tình đã giúp đưa tên tuổi của cả hai đến gần với khán giả. 

Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 10
Cuộc sống hôn nhân nhiều năm qua của BigDaddy và Emily vô cùng đầm ấm và trọn vẹn

Suboi 

Trước nay, nữ rapper khá kín tiếng về đời tư. Lần hiếm hoi cô chia sẻ về ông xã trước truyền thông. Suboi cho biết ông xã giúp cô sống cởi mở, biết chấp nhận hơn. Cách anh nhìn đời rộng lớn cũng làm cô muốn sống nhẹ nhàng, tích cực hơn. Cả hai chỉ quan tâm làm sao để có hạnh phúc, để hiểu nhau thực sự chứ không phải chỉ trưng bày cho bất cứ ai xem. 

Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 11
Suboi và lần hiếm hoi chia sẻ về ông xã trước truyền thông 

Suboi tiết lộ giữa cô và ông xã có sự đồng điệu từ công việc đến cuộc sống. Nữ rapper bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đối phương bởi tính cách khiêm nhường, sống bao dung với mọi người xung quanh. Trước đó, Suboi từng gây sốc khi tiết lộ quá khứ bị bạn trai cũ bạo hành, gây ám ảnh, nhưng hiện tại nữ rapper đã có cuộc sống êm đềm như cô hằng mong ước. 

Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 12
Suboi hiện tại có có cho mình một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ bên chồng và con 

Sau khi sinh con, Suboi trở lại với nghệ thuật khi đảm nhận vai trò HLV Rap Việt mùa 1. Mới đây nhất, cô quay trở lại mùa 3 với vai trò giám khảo. Nhờ sự chững chạc, sâu sắc và kinh nghiệm dày dặn, Suboi chiếm được nhiều cảm tình của khán giả tại chương trình. 

Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 13
Sau khi sinh con, Suboi trở lại với nghệ thuật khi đảm nhận vai trò HLV Rap Việt mùa 1 và giảm khảo mùa 3 

JustaTee

JustaTee có cuộc hôn nhân viên mãn bên hot girl Trâm Anh cũng chính là fan ruột của anh. Cặp đôi lần đầu gặp gỡ vào năm 2013, khi đó Trâm Anh là hot girl học đường được nhiều người chú ý còn JustaTee là ca sĩ nổi tiếng với bài hit Forever alone.

Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 14
JustaTee kết hôn cùng Trâm Anh vào năm 2018 

JustaTee và Trâm Anh kết hôn vào năm 2018 sau 5 năm hẹn hò. Sau đó không lâu, cặp đôi thông báo tin vui và chào đón con gái đầu lòng là bé Cici. Đến tháng 2/2021, bà xã JustaTee sinh con thứ 2.

Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 15
JustaTee hiện tại có hai con, một gái một trai, sống hạnh phúc cùng bà xã Trâm Anh 

Hôn nhân của JustaTee được khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Đặc biệt, cô bé Cici được nhiều người yêu mến bởi tính cách đáng yêu và hài hước. JustaTee thường xuyên mang con gái ra "dìm hàng" trước công chúng, vì thế mà cô bé được khán giả gọi là "vựa muối nhí" của làng giải trí Việt.

Hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hội rapper đình đám nhất showbiz Việt khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 16
JustaTee thường xuyên mang con gái ra "dìm hàng" trước công chúng, vì thế mà cô bé được khán giả gọi là "vựa muối nhí" của làng giải trí Việt.
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Từ khóa:   rapper Suboi BigDady JustaTee Rhymastic Đinh Tiến Đạt

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