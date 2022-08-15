Học viện Âm nhạc đã liên lạc được với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, thời gian giải trình được dời lại đến khi nào?

Chiều ngày 15/8, phía phòng Tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết phía Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã liên lạc được với Hồ Hoài Anh.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều ngày 15/8, phía phòng Tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết: "Phía Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã liên lạc được với Hồ Hoài Anh. Phòng Tổ chức có nhận được thông tin từ phía Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam báo lại là Hồ Hoài Anh vì bận việc cá nhân nên không thể có mặt tại cơ quan để trình diện vào đúng ngày hôm nay như đã thông báo.

Giảng viên Hồ Hoài Anh đã xin phép Ban Giám đốc dời lịch sang 10h sáng mai (16/8) sẽ có mặt tại Học viện để giải trình về những sự việc vừa qua".

Sáng nay (ngày 15/8), phóng viên Dân trí cũng đã liên hệ với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Sau nhiều ngày số điện thoại của Hồ Hoài Anh "không liên lạc được" thì sáng nay, nam nhạc sĩ bất ngờ nghe máy. Tuy nhiên, khi PV Dân trí đặt câu hỏi, phía nhạc sĩ đã tắt máy.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Tiền Phong, trước đó, ngày 8/8, PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông tin, lãnh đạo Học viện yêu cầu bộ phận hành chính và lãnh đạo Khoa Nhạc cụ truyền thống thông báo và yêu cầu giảng viên Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện ngày 15/8.

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng được trả hộ chiếu về nước hôm 8/8, tuy nhiên họ vẫn phải tiếp tục phối hợp điều tra về sự việc ở Tây Ban Nha. Sau khi giải trình với cơ quan nơi họ công tác, hai nghệ sĩ phải giải trình với lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Hồ Hoài Anh đang là giảng viên cơ hữu tại Khoa Nhạc cụ truyền thống, giảng dạy môn đàn bầu. Học viện đã xác minh làm rõ việc Hồ Hoài Anh tự ý đi nước ngoài trong thời gian Học viện đang trong giai đoạn chuẩn bị tuyển sinh mà không báo cáo và xin phép ban lãnh đạo Khoa Nhạc cụ truyền thống cũng như lãnh đạo Học viện. Hồ Hoài Anh cũng bị tạm đình chỉ công tác ngay sau khi sự việc xảy ra hồi đầu tháng 7.

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